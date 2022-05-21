أكثر من ثلاثة آلاف جهاز تعدين لشريك استضافة خدمة بيت ديجيتال تتوقف عن العمل بعد انفجار وحريق

تام شمس - السبت 21 مايو 2022 12:48 صباحاً - أبلغت شركة تعدين العملات المشفرة "بيت ديجيتال" التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها عن إيقاف اثنين من شركائها المستضيفين لعمل أكثر من ٤٨٠٠ منصة بعد انقطاع التيار الكهربائي في منشآت مختلفة.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت شركة بيت ديجيتال إن محطة فرعية في شلالات نياجرا تضررت بسبب "انفجار وحريق لاحق"، مما استلزم شريكها بلوك فيوجن يو إس إيه أخذ ٢٥١٥ من أجهزة تعدين بيتكوين (BTC) و٧١٠ أجهزة تعدي إيثريوم (ETH) دون اتصال بالإنترنت في الموقع. بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركة التعدين أن شريكها ديغهوست تعرضت لانقطاع مماثل في الطاقة لمنشأة في شمال توناواندا، نيويورك، مما أدى إلى خروج ١٥٨٠ من أجهزة تعدين العملات المشفرة دون اتصال بالإنترنت.

ووفقًا لبيت ديجيتال، لم يؤثر الضرر الناجم عن الانفجار والحريق بشكل مباشر على أي منصات تعدين - فقط المحطة الفرعية التي توفر الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، لم تشر شركة التعدين إلى أن أي من منصاتها كانت سبب الحادث، الذي نُسب إلى "المعدات المعيبة المملوكة لمرفق الطاقة"، وستسعى إلى تعويض الإيرادات المفقودة من تعدين العملات المشفرة.

قال بيت ديجيتال: "تعمل بلوك فيوجن مع شركة التأمين والمرافق الخاصة بها لاستعادة الطاقة في أسرع وقت ممكن". "نأمل في استئناف العمليات في غضون أسابيع قليلة، ولكن في هذا الوقت لا يمكن أن تكون هناك تأكيدات بشأن التوقيت."

تمتلك شركة التعدين وشركاؤها ستة منشآت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ثلاثة منها في نيويورك وواحد في كل من تكساس ونبراسكا وجورجيا. مع وجود ما يقرب من ٤٨٠٥ منصات غير متصلة بالإنترنت، أبلغت شركة بيت ديجيتال عن انخفاض معدل الهاش التشغيلي بنسبة ٤٦,٨٪.