سعر كوزموس ينتعش بنسبة ٤٥٪ في أسبوع واحد على الرغم من كارثة تيرا - فما التالي بالنسبة لتوكن ATOM؟

تام شمس - الجمعة 20 مايو 2022 03:48 مساءً - تبرز كوزموس (ATOM) كأكبر رابح من بين أفضل العملات المشفرة في ٢٠ مايو، متجاهلةً المخاوف بشأن ارتباطها بتيرا (LUNA)، وهو مشروع عملة مستقرة خوارزمية انخفض تقييمه السوقي بنسبة ٩٩٪ الأسبوع الماضي.

إجمالي القيمة المقفلة كوزمو ينخفض من ١٠ ملايين دولار إلى ١٥٥ ألف دولار

ارتفع سعر ATOM بنسبة تزيد عن ١٠٪ خلال اليوم إلى ما يقرب من ١٢ دولارًا. وقد ظهرت المكاسب كجزء من تصحيح صعودي أوسع بدأ يوم ١٢ مايو عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في ١١ شهرًا بالقرب من ٨ دولارات. يمثل ذلك انتعاشًا للأسعار بنسبة ٤٥٪ تقريبًا خلال أسبوع تقريبًا.

مخطط السعر اليومي لزوج ATOM مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

حدث انتعاش سعر ATOM على الرغم من أن سلسلتها الأم، كوزموس هاب، شهدت تدفقات ضخمة لرأس المال من مجمعات السيولة الخاصة بها. والجدير بالذكر أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لكوزموس انخفضت إلى حوالي ١٥٥٠٠٠ دولار في ٢٠ مايو، مقارنة بأعلى مستوى لها منذ عام حتى الآن والذي تجاوز ١٠ ملايين دولار، وفقًا لديفاي لاما.

ظهرت تيرا كواحدة من الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض حيث أن مجمعات السيولة لديها شكلت ٩٢٪ من إجمالي القيمة المقفلة لكوزموس اعتبارًا من ٩ مايو. ولكن في ٢٠ مايو، كانت حصة المشروع في نظام كوزموس البيئي حوالي ١٧٪ فقط.

توزيع إجمالي القيمة المقفلة كوزموس. المصدر: ديفاي لاما

وفي الوقت نفسه، ساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد أيضًا في عمليات البيع عبر الأصول ذات المخاطر العالية الأسبوع الماضي، مما أضر بالعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وATOM جنبًا إلى جنب، حسبما غطى كوينتيليغراف هنا.

انتعاش سعر ATOM مستدام؟

من الناحية الفنية، لا تزال ATOM معرضة لخطر استمرار انخفاضها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

أولًا، يصاحب انتعاش توكن كوزموس بنسبة ٤٥٪ انخفاضًا في أحجام التداول، مما يشير إلى انخفاض إقبال المتداول وراء الارتفاع الذي قد يؤدي بدوره إلى انعكاس السعر. ثانيًا، يبدو أن السعر قد شكل مثلثًا صاعدًا، وهو مؤشر لاستمرار الاتجاه، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

مخطط سعر زوج ATOM مقابل الدولار على مدى أربع ساعات يتميز بإعداد المثلث الصاعد. المصدر: تريدينغ فيو

كقاعدة في التحليل الفني، تتشكل المثلثات الصاعدة خلال الاتجاه الهبوطي بعد أن يكسر السعر أدنى خط الاتجاه السفلي وتستمر في الانخفاض حتى تصل إلى المستوى بطول يساوي أقصى ارتفاع للمثلث.

يؤدي تطبيق نفس النظرية على كوزموس إلى تحويل هدف ATOM الهبوطي إلى ٧,٥٠ دولارات مع نقطة الانهيار حول ١٠,٣٥ دولارات.

سيناريو الانعكاس الصعودي

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي المثلثات الصعودية في اتجاه هبوطي إلى انعكاس الاتجاه بدلًا من استمراره. لذلك، يمكن للمضاربين على الارتفاع محاولة الاختراق مع الارتفاع إلى خط الاتجاه العلوي للمثلث بالقرب من ١٢,٥٠ دولارًا.

إن احتمالية استمرار ATOM في التعافي مرتفعة إذا حدث ذلك بشكل خاص مع زيادة حجم التداول. عند القيام بذلك، يمكن أن يكون الهدف الصعودي لزوج ATOM مقابل الدولار مرة أخرى بطول مساوٍ للمسافة القصوى بين خط الاتجاه العلوي والسفلي للمثلث، كما هو موضح أدناه.

مخطط سعر زوج ATOM مقابل الدولار على مدى أربع ساعات يتميز بإعداد انعكاس المثلث الصاعد. المصدر: تريدينغ فيو

بمعنى آخر، يضع السيناريو الصعودي سعر ATOM في طريقه إلى ١٧,٢٥ دولارًا بحلول يونيو، بارتفاع حوالي ٤٥٪ عن سعر اليوم.

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