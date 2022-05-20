المخضرمون في مجال العملات المشفرة يمدون يد العون للمتدئين في السوق الهبوطي

تام شمس - الجمعة 20 مايو 2022 03:48 مساءً - مع تولي المضاربين على الانخفاض زمام الأمور وتباطؤ الأسواق، سأل مستخدم تويتر "DeFi Edge" المخضرمين في مجال العملات المشفرة، الذين عانوا من السوق الهابطة لعام ٢٠١٨، ما هي النصيحة التي سيقدمونها للمتداولين الذين يواجهونها للمرة الأولى.

في رد على الموضوع، وضع غاي سوان شراء بيتكوين (BTC) في أعلى قائمة نصائحه للمبتدئين في السوق الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، طلب سوان أيضًا من المتداولين الاحتفاظ بمفاتيحهم الخاصة وتجاهل سعر السوق والتكديس بانتظام.

وبغض النظر عن كونه مجرد اتجاه هبوطي في أسعار العملات المشفرة، يتميز سوق العملات الرقمية الهابطة بالعديد من العوامل الأخرى بما في ذلك عدم ثقة المستثمرين في السوق وفترة مستمرة من انخفاض الأسعار وانخفاض المستويات المرتفعة عندما تأتي الأخبار الجيدة، وانخفاض المستويات المنخفضة عندما تكون هناك أخبار سيئة. في ظل هذه الظروف، نصح إريك فورهيس المتداولين بـ "عدم القيام بأي شيء".

ووفقًا لفورهيس، لا يحتاج المتداولون العاديون إلى فعل أي شيء لأن "بذورهم قد زُرعت" و"سينمو القمح في الربيع". من ناحية أخرى، أشار فورهيس إلى أن شركات العملات المشفرة يجب أن تقلص من الإنفاق وتتأكد من أن لديها "٢٤ شهرًا من التجهيز".

قام نيك كارتر أيضًا بمشاركة رأيه وتقديم نصيحته مع متداولي العملات المشفرة. ووفقًا لكارتر، يحتاج مجتمع العملات المشفرة إلى وضع طاقته في بناء الأشياء التي يريدها الناس. كما حذر من الافتراض بأن كل شيء سيعود وقال إن "بعض الأشياء تموت بشكل دائم".