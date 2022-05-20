وثائق محكمة تكشف عن قيام دو كوون بحل شركة تيرافورم لابز في كوريا قبل أيام من انهيار توكن "لونا"

تام شمس - الجمعة 20 مايو 2022 02:55 مساءً - اتخذت القصة الدرامية لانهيار تيرا (LUNA) - التي أشار إليها البعض باسم قضية ليهام براذرز للعملات المشفرة - منعطفًا رائعًا آخر حيث كشفت الوثائق القانونية عن تصفية مكتبين كوريين جنوبيين وحل شركة تيرافورم لابز كوريا في الأيام التي تسبق انهيار العملتين.

ذكر المنفذ الإخباري الكوري الجنوبي ديجيتال توداي في البداية، أن المعلومات التي تم الحصول عليها من مكتب تسجيل المحكمة العليا في البلاد تسلط الضوء على أن دو كوون حرض بنجاح على تصفية فرعين وشركة بأكملها.

تم الاتفاق على حل كل من مقر بوسان ومكاتب سيول خلال الاجتماع العام للمساهمين في ٣٠ أبريل، مع اتخاذ إجراءات بشأن إغلاقهما في ٤ مايو و٦ مايو على التوالي.

أثار توقيت هذه القرارات الشكوك داخل مجتمع العملات المشفرة بسبب ارتباطها المحتمل بأحداث التدمير المالي المستقر لتيرا (LUNA) وUST في الساعات الأولى من يوم ١٠ مايو.

تعمل تيرا حاليًا على تنفيذ خطة إحياء تستند إلى التعديل الثاني لمقترح الحوكمة رقم ١٦٢٣. وفي حالة الموافقة عليها، ستدخل ثلاث مراجعات للنظام الحالي: زيادة سيولة التكوين من ١٥٪ إلى ٣٠٪ "للتخفيف من التضخم في المستقبل الضغوط"، وتنفيذ ملف سيولة جديد لمالكي لونا قبل الهجوم، وخفض الأموال لمالكي UST بعد الهجوم.

في ورقة الاقتراح، كتب كوون أن "فشل ربط UST بالدولار الأمريكي هو لحظة اختراق المنظمة المستقلة اللامركزية لتيرا - فرصة للنهوض من جديد من الرماد"، مع إطلاق الشبكة المقرر في ٢٧ مايو.