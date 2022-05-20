سويفت وكابجيميني تتعاونان لاختبار استخدام الشبكة الدولية لتحويلات العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الجمعة 20 مايو 2022 12:52 صباحاً - أعلنت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو سويفت، وشبكة الرسائل المالية البلجيكية التي تستخدمها البنوك في التحويلات المالية الدولية، يوم الخميس أنها تتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية كابجيميني لإجراء تجارب باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) للمدفوعات عبر الحدود. وهذا هو المشروع البحثي الثاني لسويفت حول العملة الرقمية للبنك المركزي.

تختبر سويفت وكابجيميني طرقًا لربط شبكات العملات الرقمية للبنوك المركزية المتعددة، وكذلك شبكات العملات التقليدية، كدليل على المفهوم. حيث قال توماس شاك، كبير مسؤولي الابتكار في سويفت، في بيان إن غالبية البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تعمل على إنشاء عملات رقمية للبنوك المركزية، "مع قيام العديد من البنوك المركزية بتطوير عملات رقمية خاصة بها بناءً على تقنيات ومعايير وبروتوكولات مختلفة".

ووفقًا لبيان الشركة، فإنها تطور بوابة لشبكات العملات الرقمية للبنوك المركزية المحلية لاعتراضها وترجمتها وإعادة توجيهها إلى منصة سويفت لإرسالها فيما بعد. وسيستخدم النظام معايير سويفت الحالية ونماذج المصادقة والبنية التحتية. يربط سويفت أكثر من ١١٠٠٠ مؤسسة مالية في أكثر من ٢٠٠ دولة.

تحالف سويفت الجديد هو استمرار للجهود التي بدأت العام الماضي مع شركة الخدمات المهنية الأمريكية أكسنشر. وقد نجح هذا التعاون في إنشاء معاملة عبر الحدود بين شبكات العملات الرقمية للبنوك المركزية و"نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS)."

حيث قال نيك كيريغان، رئيس ابتكار سويفت، إنه "إذا نجحت التجارب، فستظهر أن سويفت لديها القدرة والمكونات التقنية لربط الشبكات المختلفة"، مضيفًا: