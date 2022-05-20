مؤسسة هايبرليدجر تقوم بنشر إصدارات جديدة من ثلاثة أدوات بلوكتشين لتحسين النظام البيئي

تام شمس - الجمعة 20 مايو 2022 12:52 صباحاً - أعلنت شركة هايبرليدجر فاونديشن المتخصصة في بلوكتشين عن تطوير وإصدار ثلاثة مشاريع خارطة طريق: كاكتوس ١.٠ وفايرفلاي ١.٠ ونسخة معاينة من دعم إيروها ٢.٠ طويل الأجل (LTS).

تعمل هايبرليدجر تحت مظلة لينكس فاونديشن، وهي تدعم نظامًا بيئيًا يتكون من أربعة عشر سجلًا موزعًا. ومن المتوقع أن يساعد نشر الأدوات التكنولوجية الثلاث المستهلكين والشركات عبر مجالات بلوكتشين وويب ٣ والتطبيقات اللامركزية (DApps).

وقد صرحت دانييلا باربوسا، المديرة التنفيذية لمؤسسة هايبرليدجر فاونديشن، بأن هذه الإنجازات تعكس "المستوى العالي من زخم التنمية عبر مجتمع هايبرليدجر بالإضافة إلى المستوى المتزايد من النضج في سوق بلوكتشين الخاص بالمؤسسات"، قبل التصريح بما يلي:

"لقد تم إثبات القيمة الأساسية لبلوكتشين للمؤسسات جيدًا عبر الصناعات، ويقوم مجتمعنا العالمي والمتنامي الآن ببناء نظام بيئي غني من شأنه أن يقود الموجة التالية من الحلول المترابطة والقابلة للتشغيل البيني."

سيبدأ المؤتمر السنوي لمنتدى هايبرليدجر العالمي (HGF) يوم ١٢ سبتمبر ويمتد حتى ١٤ سبتمبر في دبلن بأيرلندا ويرحب ببعض المطورين والمشاركين الرائدين في مجتمع هايبرليدجر.