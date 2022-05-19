شركة بلوك تحقق ١,٣ مليار دولار في أرباح الربع الأول و٤٣ مليون دولار في عائدات تداول بيتكوين

تام شمس - الخميس 19 مايو 2022 05:46 مساءً - تواصل بلوك، الشركة المظلة المؤيدة لبيتكوين (BTC) التي تستضيف كاش آب وسكوير وأفترباي، نموها في عام ٢٠٢٢. ووفقًا لرسالة المساهمين، في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، ارتفع إجمالي الأرباح "بنسبة ٣٤٪ على أساس سنوي."

في المجموع، حققت المجموعة أرباحًا إجمالية قدرها ١,٢٩ مليار دولار. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف التشغيل أيضًا "١,٥٢ مليار دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة ٧٠٪ على أساس سنوي". توضح المجموعة أن الاستحواذ على أفترباي، وهي خدمة شراء الآن تدفع لاحقًا، يمكن أن يفسر التكاليف المتزايدة.

بلغ إجمالي صافي عائدات بلوك ٣,٩٦ مليارات دولار في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٢، بانخفاض ٢٢٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢. وتؤكد المجموعة أن الانخفاض كان "مدفوعًا بانخفاض عائدات بيتكوين".

واصل تطبيق كاش آب، وهو منفذ البيع بالتجزئة لبيتكوين التابع لشركة بلوك وكذلك خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، بيع عملات ساتوشي، على الرغم من أن الأرقام ليست واعدة مثل الربع السابق:

"حقق كاش آب ١,٧٣ مليار دولار من عائدات بيتكوين و٤٣ مليون دولار من إجمالي أرباح بيتكوين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، بانخفاض ٥١٪ و٤٢٪ على أساس سنوي، على التوالي".

في حين تكافح أسعار بيتكوين لكسر ٣٠ ألف دولار في الربع الثاني، ستتلقى المجموعة التشجيع من زيادة الإيرادات بخلاف بيتكوين في الربع الأول. في مسيرته للارتفاع من ٤٤ مليون دولارًا على أساس سنوي، لتصل إلى ٢,٢٣ مليار دولار، فإن النظام البيئي لبلوك الذي يتضمن أيضًا تايدال ومجموعة تي بي دي لا يعتمد كليًا على أداء سوق العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، كان أداء نظام سكوير البيئي لحلول الدفع للتجار، بما في ذلك أجهزة نقاط البيع، جيدًا. وقد حققت "ربحًا إجماليًا قدره ٦٦١ مليون دولار، بزيادة قدرها ٤١٪ على أساس سنوي".