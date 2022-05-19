بي إن بي تشين تقدم شريان حياة آخر لمشاريع نظام تيرا البيئي

تام شمس - الخميس 19 مايو 2022 05:46 مساءً - ترحب باينانس بالترحيل وتقدم الدعم للمشاريع من نظام تيرا (LUNA) البيئي بعد تفكك هذا الشهر لمنصة التمويل اللامركزي (DeFi) وعملتها المستقرة الخوارزمية.

التزمت بي إن بي تشين بتوفير الاستثمار والدعم للمشاريع التي تفكر في الهجرة من النظام البيئي تيرا في أعقاب أكبر حدث يضرب مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.

ستصبح ستادر لابز واحدة من أولى مشاريع تيرا للنظام البيئي لبدء التكامل مع بي إن بي تشين. تقوم الشركة ببناء حلول التكديس السائلة عبر أربعة سلاسل، وهي سولانا ونير وفانتوم وهيديرا، ومن المقرر أن تقدم التكديس السائل لبي إن بي ليكويد من خلال شراكة تم الإعلان عنها حديثًا.

سيتمكن المستخدمون من المشاركة في بي إ بي في ستادر والحصول على عائدات من خلال المنصة، بينما ستصدر الشركة أيضًا مشتقًا من التكديس يمثل مقتنيات بي إن بي التي يمكن للمستخدمين استخدامها بعد ذلك في بروتوكولات التمويل اللامركزي.

يوفر صندوق بي إن بي تشين الوصول إلى مليار دولار من الاستثمارات والمنح للمشاريع المرتقبة التي تتطلع إلى العمل ضمن النظام البيئي لبي إن بي تشين. يلتزم الفريق بدعم المشاريع التي تنتقل من نظام تيرا البيئي وسيوفر شبكة إضافية واقتصاد توكنات ودعمًا تسويقيًا بالإضافة إلى تطوير الأعمال.

تحدثت جويندولين ريجينا، مدير الاستثمار في بي إن بي تشين، إلى كوينتيليغراف حول التحرك لدعم المشاريع المتعثرة من نظام تيرا البيئي. وفي حين أن إمكانية تعافي النظام البيئي تخضع للكثير من التكهنات، قالت ريجينا إن الشركة كانت تتطلع إلى ضم بعض البناة المهمين من نظام تيرا البيئي:

"يضم نظام تيرا البيئي الكثير من المبدعين والمطورين الموهوبين، ويهدف دعمنا إلى مساعدة هؤلاء البناة والفرق، وبناء مشاريع جديدة على بي إن بي تشين. ومن ثم، فإننا ببساطة مهتمون بدعم المطورين والمشاريع حتى لا يفوتهم الإمكانات المستقبلية".

أكدت ريجينا أيضًا أن عددًا قليلًا من المشاريع داخل نظام تيرا البيئي كانت تتفاعل مع بي إن بي تشين قبل انهيارها بما في ذلك بروتوكول ميرور وساينابس

وورمهول. تحظى بي إن بي تشين بأهمية خاصة للشركات التي تعمل في القطاعات الناشئة في اقتصاد العملات المشفرة - وهي مساحة كان مطورو تيرا يكتسبون فيها زخمًا وفقًا لريجينا:

"إن مجتمع بي إن بي تشين مفتوح أيضًا لإشراك المطورين عبر فئات مثل التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف وتمويل الألعاب والتكنولوجيا الحدودية والبنية التحتية والتكنولوجيا المستدامة وما إلى ذلك، وقد رأينا اهتمامًا كبيرًا من شركات الألعاب على تيرا، بسبب إطار عملنا الجانبي، BAS، وهي سلسلة الانتقال للحصول على تجربة ألعاب ممتازة".

باينانس ليست شركة العملات الرقمية الوحيدة التي تقدم المساعدة للمشاريع المحاصرة داخل نظام تيرا البيئي. حيث أعلنت تيلوس أيضًا عن دعمها للمطورين والمشاريع داخل نظام تيرا البيئي هذا الأسبوع وستعمل على تتبع عمليات ترحيل التطبيقات اللامركزية التي كانت تعمل في نظام تيرا البيئي - بما في ذلك الاستثمار ودعم التسويق والمساعدة الفنية.

تفتح منصة بوليغون للتوسيع القائمة على إيثريوم أيضًا ذراعيها للمشاريع القائمة على تيرا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي ريان وات وسانديب نيلوال عن دعم الترحيل على تويتر.