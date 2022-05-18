شركتان لبطاقات الائتمان في إسرائيل تخططان للسماح لحاملي البطاقات بشراء بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:50 مساءً - تنتقل الشركات المالية في إسرائيل بشكل متزايد إلى العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، مع شركتين متنافستين لبطاقات الائتمان تعملان على استثمار بيتكوين وميزات استرداد النقود.

حيث أبرمت شركتا بطاقات ائتمان مقرهما إسرائيل، وهما ماكس ويسراكارد، شراكات مع منصات مرتبطة بالعملات المشفرة من أجل السماح لحاملي البطاقات بشراء بيتكوين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية كالكاليست يوم الثلاثاء.

وقد أعلنت ماكس عن تعاون مع وسيط العملات المشفرة المحلي بيتس أوف غولد لإطلاق بطاقة تدعم العملات المشفرة تسمى "ماكس باك كريبتو". ووفقًا لموقع ماكس الرسمي على الويب، ستوفر البطاقة فرصًا لاسترداد النقود في بيتكوين بالإضافة إلى خيار شراء بيتكوين من خلال اتفاقية المقاصة مع بيتس أوف غولد.

عرفت ماكس سابقًا باسم ليومي كارد، وهي واحدة من أكبر خدمات معالجة وإصدار بطاقات الائتمان في إسرائيل ومؤسسة مالية غير مصرفية كبرى. وبحسب ما ورد أصدرت الشركة ١,٦ مليون بطاقة ائتمان وتقدم خدمات المقاصة لأكثر من ٤٠ ألف تاجر.

تعتبر مجموعة إسراكارد، المنافسة لماكس، واحدة من أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، حيث تقدم خدمات المقاصة الائتمانية لأربع علامات تجارية رئيسية لبطاقات الائتمان بما في ذلك أمريكان إكسبريس وماستركارد وفيزا وإسراكارد.

لا تفوت "إسراكارد" أيضًا فرصة الدخول إلى مجال العملات المشفرة، حيث ورد أنها أعلنت عن شراكة مع شركة الاستثمار الإسرائيلية الكبرى ألتشولر شاحام يوم الثلاثاء أيضًا.

أبرمت "إسراكارد" شراكة خاصة مع شركة ألتشولر شاحام هورايزون التابعة لشركة ألتشولر والتي تركز على العملات المشفرة للسماح لحاملي "إسراكارد" بشراء بيتكوين مباشرة عبر بطاقتها الائتمانية.

وحسبما ورد سابقًا، أعربت ألتشولر شاحام عن اهتمامها باستثمار بيتكوين من قبل، حيث استثمرت الشركة ١٠٠ مليون دولار في غراي سكيل بيتكوين ترست في عام ٢٠٢٠.