استطلاعٌ جديد يسلّط الضوء على مخاوف الناس بشأن الاستثمار في العملات المشفرة

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تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:50 مساءً - منذ ساعة
قال ثمانية عشر بالمائة من المشاركين في استطلاع جديد إن معرفة المزيد عن فوائد الاستثمار في العملات المشفرة كان النهج الأكثر فاعلية للانتقال من حالة التشكك إلى التصديق بالإمكانيات
في حين يؤمن بعض الناس بالإمكانات طويلة المدى للعملات المشفرة، يتردد البعض الآخر في استثمار الأموال بسبب مخاوف مختلفة. وجدت دراسة حديثة أجرتها كوبون فولو أن غالبية الأشخاص الذين لم يستثمروا في العملات المشفرة يثيرون مخاوف مثل تقلب القيمة والتطبيقات المقيدة والتأثير البيئي وكذلك المخاوف التنظيمية.
تمت الإجابة على الاستطلاع، الذي شمل مستجيبين تبلغ أعمارهم ١٨ عامًا فما فوق، من قبل ١١٧٢ شخصًا من الجيل زد وجيل الألفية والجيل إكس وجيل الطفرة. وقد تم تمثيل كل مجموعة بعينات تتراوح من ١٧٢ إلى ٣٣٣ فردًا. ووفقًا للتقرير، لم يكن جميع المستجيبين "غير مؤيدين للعملات" أو أفراد لم يستثمروا في العملات المشفرة بعد.
تم الإبلاغ عن نقص الفهم باعتباره السبب الأكثر شيوعًا لتردد المشترين عبر جميع الأجيال، وفقًا للبحث. وعند سؤالهم عن رفضهم شراء العملات المشفرة، قال ٤٢٪ من المستجيبين إنهم "لا يفهمون قيمتها".ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الاهتمام بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة لم يتلاشى. وحتى لو كانوا غير مستعدين لاستثمار الأموال فيها، فإن غالبية المستجيبين كانوا مهتمين على الأقل إلى حد ما بمعرفة المزيد عن العملات المشفرة. كانت نسبة كبيرة من المستجيبين، ٣٩٪، خائفة من تقلبات العملات المشفرة.
قال ثمانية عشر في المائة من المجيبين إن معرفة المزيد عن فوائد الاستثمار في العملات المشفرة كان النهج الأكثر فاعلية للانتقال من حالة التشكك إلى التصديق. وقال جيل الألفية إن الحصول على دخل أكبر هو السيناريو الأكثر ترجيحًا الذي سيقنعهم بالاستثمار في العملات المشفرة. ووجد البحث أن أعضاء الجيل زد يهتمون أكثر بالتنظيم الحكومي وإنفاذ القانون في المجال الناشئ.
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