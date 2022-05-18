المسؤولون الفيتناميون يدعمون شراكة جديدة لترميز ملفات تعريف الجينوم

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:50 مساءً - عقدت شركة جينيتيكا المتخصصة في علم الجينوم ومقرها آسيا وشركة أويسز لابز لإدارة البيانات ويب ٣ شراكة لترميز ملفات تعريف الجينوم بهدف تعزيز الطب الدقيق القائم على الجينوميات.

ففي إعلان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، أشارت الشركات إلى أن جينيتيكا سوف تقوم بترحيل ١٠٠٠٠٠ ملف تعريف بيانات جينومي إلى شبكة أويسيز. وستسمح هذه الملفات الشخصية لمالكي البيانات بالتحكم الكامل والمعرفة بكيفية استخدام بياناتهم الجينية.

يتم دعم الشراكة أيضًا من قبل المسؤولين الحكوميين الفيتناميين الذين يدعمون بشكل كبير تقنيات ويب ٣ وحقوق البيانات. ووفقًا لنغوين تشي دونغ، من وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام، فإن مسؤوليهم من المؤيدين الراسخين لويب ٣ وبلوكتشين ويعتقدون أنه يجلب فوائد حقيقية للمجتمع. حيث أوضح تشي دونغ:

"إن قطاع التكنولوجيا في فيتنام ينمو باستمرار ويقدم حلولًا عملية لقضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وغيرها. [...] من خلال تمكين ملكية البيانات ومشاركة الخصوصية، يمكن أن يساعد في تحقيق فوائد حقيقية للرعاية الصحية والطب الدقيق."

يعتقد دون سونغ، مؤسس شركة أويسيز لابز، أن البيانات هي "النفط الجديد" وأنه من المهم جدًا تطوير تقنيات تركز على الخصوصية وتسمح بالاستخدام المسؤول للبيانات. وهو يعتقد أنه "بمجرد النظر إلى البيانات على أنها ملكية، يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي".

وقد أعرب توان كاو، المؤسس المشارك لشركة جينيتيكا، عن سعادته لأن الشراكة تتيح لهم تحقيق أحد أهدافهم. حيث قال كاو: "تتيح لنا الشراكة تحويل فكرة إصدار GeneNFTs لمستخدمينا إلى حقيقة واقعة".