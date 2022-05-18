جهة تنظيمية هولندية تقول إن العملات المشفرة ليست مناسبة بعد كوسيلة للدفع أو الاستثمار

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:50 مساءً - صرح منظم هولندي أن سوق مشتقات العملات المشفرة يجب أن يقتصر على تداول المؤسسات. الأسباب ليست غير مألوفة - الافتقار إلى الشفافية والتلاعب بالسوق و"أشكال أخرى من النشاط الإجرامي".

في ١٢ مايو، شارك رئيس أسواق رأس المال والرقابة على الشفافية في الهيئة الهولندية للأسواق المالية (AFM)، بول ويليم فان غيروين، رأيه حول تداول مشتقات العملات المشفرة في اجتماع شركات إدارة الملكية في أمستردام.

وقد أبرز فان غيروين، أنه على الرغم من (أو ربما بسبب) اهتمام السوق المتزايد بتداول المشتقات الرقمية، فإن الهيئة الهولندية للأسواق المالية "تعتبر مثل هذه التجارة على أنها تنطوي على مخاطر" وتعتبر هذا السوق غير ناضج مثل أسواق المشتقات الأخرى. وهناك مشكلة محددة تنشأ عن تقلب منتجات العملات المشفرة، وفقًا لفان غيروين، تؤدي إلى مسألة إذا ما كان "الأطراف في معاملة المشتقات سيكونون في وضع يسمح لهم بالوفاء بوعودهم".

ومن ثم، تعتقد الهيئة الهولندية للأسواق المالية أن العمليات باستخدام مشتقات العملات المشفرة يجب أن تقتصر على تداول المؤسسات. وأقر المسؤول بأنه، على عكس نظرائه البريطانيين من هيئة السلوك المالي (FCA)، لم تحظر الهيئة الهولندية للأسواق المالية مثل هذه التداولات، لكنه ألمح إلى أنه قد يفعل ذلك بالتأكيد:

"لا تنشغلوا بإثارة هذه التداولات، ولا تدعوا أنفسكم تنجذبوا إلى تداول الأفراد."

وأضاف أيضًا أن "العملات المشفرة والأدوات المشتقة ليست مناسبة بعد كوسيلة للدفع و/أو الاستثمار."

موضوع آخر ذكره فان غيروين في خطابه كان تأثير دفتر السجلات الموزع على المقاصة. وقد بدا أكثر تفاؤلًا ول هذا الأمر، معترفًا بمزايا استخدام بلوكتشين في عمليات المقاصة، ولكن، مرة أخرى، كان حذرًا أثناء التعليق على الدور المحتمل للصناعة: