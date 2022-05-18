تالي لابز تسعى إلى توسيع نظام المحتوى اللامركزي بتمويل قدره ١٢ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 03:52 مساءً - أعلنت شركة تالي لابز، وهي شركة وسائط ويب ٣ تشرف على العمليات التجارية وتطوير برامج البنية التحتية لجينكينز ذا فاليت - وهو مشروع توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT) خيالي موجه حول حياة شخصية بورد إيب - عن جولة تمويل أولية بقيمة ١٢ مليون دولار.

وقد تعهدت الشركة باستخدام الأموال لتوسيع الملكية الفكرية وتسويق جينكينز ذا فاليت لمجموعة أوسع من وسائل الترفيه، بالإضافة إلى توظيف ستة مناصب وظيفية جديدة في الولايات المتحدة/عن بعد.

ويقوم الصندوق بتجميع قائمة من ١٩ مستثمرًا، من أصحاب رأس المال الاستثماري والمستثمرين الأفراد، الذين تم اختيارهم بوعي لخبراتهم ومعرفتهم الواسعة النطاق، ولكن بشكل حاسم ارتباطهم بالقيم الرئيسية لويب ٣ وإنشاء المحتوى اللامركزي.

يشمل المستثمرون أمثال a١٦z أندريسن هورويتز وستيرلينغ في سي ودابر فنتشرز بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لدابر فنشرز "روهامغاريغوزلو وأوديل بيكهام جونيور وأليسون فيليكس من بين آخرين.

وقد أكد صفا، أحد مؤسسي تالي لابز جنبًا إلى جنب مع فاليت جونز، على أهمية اتباع نهج مدروس للتمويل في محادثة مع كوينتيليغراف، قائلًا:

"أعتقد أن الحصول على رأس المال في يومنا هذا وفي عصرنا ليس صعبًا بشكل لا يصدق، لكننا نعتقد أن الأمر يتعلق بشكل أكبر بمن يأتي منه المال، ونشعر أننا وجدنا أفضل مجموعة من الأشخاص يمكن أن نطلبهم."

ووفقًا لفاليت جونز، سيكون نمو تالي لابز بمثابة "تطور للقصة الموجودة" حيث "ستقوم جينكينز بالعديد من الأشياء، واكتشاف أماكن جديدة، بالإضافة إلى مقابلة مجموعة كاملة من المجتمعات الأخرى" من خلال البث الصوتي مع سولت أوديو.

"من الواضح أن جينكينز شخصية مهمة بالنسبة لنا، وأعتقد أنها مهمة لرايترز روم، ونأمل أن تكون كذلك للمساحة ككل، لذا سيكون جينكينز حقًا حاسمًا في نمو كل ما تفعله تالي."

سيكون الإصدار الأول من عالم جينكينز عبارة عن رواية خيالية تكشف عن حكايات وألغاز بورد إيب يخت كلوب. الكتاب الذي يحمل عنوان بورد + دينجيروس، يتم تأليفه حاليًا بواسطة نيل ستروس الأكثر مبيعًا ١٠x في نيويورك تايمز بدعم ديموقراطي من مجتمع رايترز روم عبر بوابة الحوكمة. الرواية، المتاحة في كل من الشكل المادي والتوكنات غير القابلة للإتلاف، ومن المتوقع أن يتم نشرها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

اختتم فاليت جونز المحادثة بالتشديد على أهمية بناء البنية التحتية التكنولوجية لدعم طموحاتهم التنفيذية، بالإضافة إلى تزويد مجتمعهم بأفضل تجربة ممكنة في جميع أنحاء مجال ويب ٣: