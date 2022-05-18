تقرير حالة العملات المشفرة من أندريسن هورويتز: شعبية إيثريوم "سيفٌ ذو حدين"

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:45 صباحاً - سلطت شركة تمويل العملات المشفرة المغامر العملاقة أندريسن هورويتز (a١٦z) الضوء على أن التطوير والطلب على إيثريوم "لا مثيل له" على الرغم من رسوم المعاملات المرتفعة للشبكة.

ومع ذلك، تحذر الشركة من أن "شعبيتها هي أيضًا سيف ذو حدين" نظرًا لأن إيثريوم تعطي الأولوية للامركزية على التوسع، مما يؤدي إلى قيام سلاسل بلوكتشين المتنافسة بسرقة حصتها في السوق من خلال "وعود بأداء أفضل ورسوم أقل".

جاءت التعليقات عبر منشور على مدونة يقدم تقرير a١٦z "حالة العملات المشفرة" لعام ٢٠٢٢، حيث يعمل عالم البيانات بالشركة دارين ماتسوكا، ورئيس تصميم وهندسة البروتوكول إيدي لازارين، والشريك العام كريس ديكسون، ورئيس المحتوى روبرت هاكيت معًا لتوفير خمس نقاط رئيسية من الدراسة.

خارج إيثريوم، يركز التقرير على موضوعات مثل تطوير ويب ٣ ومعدلات اعتماد العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة.

ووفقًا لبيانات من التقرير، فإن شبكة إيثريوم تتفوق على المنافسة من حيث الاهتمام من المطورين، حيث تضم الشبكة حوالي ٤٠٠٠ مطور شهري نشط مقارنة بسولانا (SOL) في المرتبة الثانية عند ١٠٠٠. تأتي بيتكوين (BTC) وكاردانو (ADA) في المرتبة التالية عند ٥٠٠ و٤٠٠ لكل منهما.

لاحظ المحللون أن "ريادة إيثريوم لها علاقة كبيرة ببدايتها المبكرة، وبصحة مجتمعها"، لكنهم أكدوا على أهمية استمرار التطوير على الشبكة على الرغم من ارتفاع تكاليف المعاملات:

"تساعد مشاركة الأفكار الساحقة في إيثريوم في تفسير سبب رغبة مستخدميها في دفع أكثر من ١٥ مليون دولار كرسوم في اليوم في المتوسط ​​لمجرد استخدام شبكة بلوكتشين - وهو أمر رائع لمثل هذا المشروع الشاب."

يمكن أيضًا رؤية الطلب على إيثريوم من خلال رسوم المعاملات المقدرة المدفوعة على بلوكتشين على مدى سبعة أيام (محسوبة اعتبارًا من ١٢ مايو) خلال التقرير، مع البيانات التي تظهر أن إيثريوم مسؤولة عن ١٥,٢٤ مليون دولار. لتوفير المقارنة، تبلغ قيمة الرسوم مجتمعة بي إن بي تشين وأفالانش وفانتوم وبوليغون وسولانا، ما يقرب من ٢,٥ مليون دولار.

رسوم معاملات الطبقة الأولى: a١٦z

يشير التقرير إلى أن حلول توسيع الطبقة-٢ تكافح من أجل خفض رسوم إيثريوم وتسريع المعاملات، مع الإشارة أيضًا إلى أن الترقيات التي طال انتظارها قادمة إلى إيثريوم لجعل الشبكة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

لا يمكن أن تحدث الترقيات "التي طال انتظارها" قريبًا بما فيه الكفاية، وقد أبرزت a١٦z أيضًا في التقرير أن أكثر من ٣٠ يومًا في المتوسط ​​(اعتبارًا من ١٢ مايو)، والعناوين النشطة والمعاملات على سلاسل بلوكتشين المتنافسة بما في ذلك سولانا وبي إن بي تشين وبوليغون هي بالفعل متقدمة على إيثريوم.

تظهر البيانات أن إيثريوم لديها ٥,٥ ملايين عنوان نشط يمثلون ١,١ مليون معاملة يومية، في حين أن سولانا لديها ١٥,٤ مليون عنوان نشط و١٥,٣ مليون معاملة يومية. تحتل بي إن بي تشين المرتبة الثالثة بـ ٩,٤ ملايين و٥ ملايين، بينما بلغ مجموع بوليغون حوالي ٢,٦ مليون و٣,٤ ملايين. وقد خلص المحللون إلى أنه لن يكون وضع الفائز يأخذ كل شيء.

"إن شبكات بلوكتشين هي المنتجات الناجحة لموجة الحوسبة الجديدة، تمامًا كما كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية والنطاق العريض في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما كانت الهواتف المحمولة في العقد الماضي. وهناك مجال كبير للابتكار، ونعتقد أنه سيكون هناك فائزون متعددون".

تضمنت النتائج الرئيسية الأخرى من التقرير القيمة الإجمالية المقفلة لقطاع التمويل اللامركزي بحوالي ١١٣ مليار دولار مما سيجعله يحتل المرتبة ٣١ بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، وتشير التقديرات إلى أن اعتماد ويب ٣ قد يصل إلى مليار مستخدم بحلول عام ٢٠٣١ وأن ​​التوكنات غير القابلة للإتلاف قد حققت ٣,٩ مليارات دولار من العائدات للمبدعين حتى الآن.