مسؤولةٌ في هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية تدعو إلى تنظيم "مبتكر" للتمويل اللامركزي على مستوى الاتحاد الأوروبي

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 05:45 صباحاً - دعت بيرجيت رودولف، المديرة التنفيذية في هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin)، إلى تنظيم مبتكر وموحد لمجال التمويل اللامركزي (DeFi) في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي (EU).

هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية هي هيئة تنظيمية مالية في ألمانيا مسؤولة عن تنظيم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية بما في ذلك شركات العملات المشفرة. وهي جهة إصدار "تراخيص الاحتفاظ بالعملات المشفرة"، وهو تصريح مطلوب للشركات التي ترغب في تقديم خدمات العملات المشفرة داخل ألمانيا.

في مقال على موقع الهيئة على الويب، حذرت رودولف من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون من مجال التمويل اللامركزي غير المنظم ودعت إلى اعتبارات تنظيمية موحدة عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بيرجيت رودولف، المدير التنفيذي لمعالجة ومنع غسل الأموال في هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية.

"هناك شيء واحد واضح: الساعة تدق. وكلما طالت مدة سوق التمويل اللامركزي دون تنظيم، زادت المخاطر على المستهلكين، وزاد الخطر المتمثل في أن العروض الحيوية التي لها صلة نظامية ستثبت نفسها".

وقد استشهدت بالمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون بسبب "المشكلات الفنية والقرصنة والنشاط الاحتيالي" التي أدت إلى خسارة الملايين وادعت أن التمويل اللامركزي ليس "ديموقراطيًا وإيثاريًا" كما يقول معجبيه، وأن منتجات التمويل اللامركزي "يصعب على الكثيرين فهمها". وخلصت إلى أن بروتوكولات التمويل اللامركزي ليست حرة في العمل خارج اللوائح لمجرد أنها تستخدم تقنيات جديدة.

"يوتوبيا؟ أم ديستوبيا؟ بمن أتصل إذا كنت أرغب في تأجيل قرض العملات المشفرة؟ ماذا يحدث إذا اختفت أصول العملات المشفرة الخاصة بي فجأة تمامًا؟ على أي حال، لا يوجد صندوق لحماية الودائع لمثل هذه الحالات".

وأضافت أن الإقراض والاقتراض والتأمين والمنتجات الأخرى خارج النظام المالي التقليدي تخضع للترخيص والإشراف حيث يتم عرضها، ودعت المنظمين إلى وضع القواعد التي ستمنح مزودي التمويل اللامركزي الوضوح القانوني.

كما سلطت رودولف الضوء على ترخيص "أعمال حفظ العملات المشفرة" من هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية الذي تم تقديمه في يناير ٢٠٢٠ باعتباره نظامًا تنظيميًا "جذابًا" لشركات العملات المشفرة.

إذ يسمح الترخيص للشركات بتقديم خدمات العملات المشفرة في ألمانيا. وحاليًا، تمت الموافقة على أربعة مزودين فقط ولكن العديد من المؤسسات المالية قدمت طلبًا. حيث كتبت رودولف أن الأطر التنظيمية يجب أن تكون هي نفسها في بلدان أوروبية مختلفة:

"من الناحية المثالية، ستكون هذه المتطلبات بالطبع موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من أجل منع سوق مجزأة والاستفادة من إمكانات الابتكار في أوروبا بالكامل."

صعدت ألمانيا إلى المركز الأول باعتبارها الدولة الأكثر "تقبلًا للعملات المشفرة" في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسة عدم الضرائب على مكاسب رأس مال العملات المشفرة طويلة الأجل. ووجد تقرير صدر في مارس ٢٠٢٢ أن ما يقرب من نصف الألمان مهتمون بالاستثمار في العملات المشفرة.

قامت ألمانيا أيضًا بالعديد من التحركات المتعلقة بالعملات المشفرة عبر حكومتها في عام ٢٠٢١ مع إصلاحات قانونية لاحتضان بلوكتشين وتشديد اللوائح الخاصة بشركات العملات المشفرة. وقد لعب البنك المركزي للدولة دورًا رائدًا في اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي.

خلصت رودولف إلى أن لوائح التمويل اللامركزي الجديدة لا يمكن أن تكون أضعف من المعايير المعمول بها بالفعل مع المنتجات المالية التقليدية لأنها قد تجعل منتجات التمويل اللامركزي أكثر جاذبية للشركات للمتابعة من وجهة نظر تنظيمية.