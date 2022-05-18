المفوضة كريستين جونسون ترعى اللجنة الاستشارية لمخاطر السوق لدى هيئة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 02:41 صباحاً - تم تعيين مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) كريستين إن جونسون في منصب راعي اللجنة الاستشارية لمخاطر السوق (MRAC) التابعة للوكالة يوم الثلاثاء. وقد حلت محل روستين بهنام رئيسة هيئة تداول السلع الآجلة في هذا الدور.

تم ترشيح جونسون ليكون مفوضًا لهيئة تداول السلع الآجلة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر ٢٠٢١، بالتزامن مع ترشيحات المفوض كريستي غولدسميث روميرو والرئيس بالنيابة بهنام كرئيس دائم. أدت جونسون اليمين الدستورية يوم ٣٠ مارس. وانتقلت إلى هذا المنصب بعد أن أمضت أكثر من عقد كأستاذة قانون. جونسون هي مؤلفة أوراق أكاديمية دافعت فيها عن ضوابط أكثر صرامة على العملات المشفرة. حيث قالت جونسون في بيان:

"بعد أن أمضيت حياتي المهنية في الإشراف على إدارة المخاطر، فإنني أقدر الدور الهام والحاسم للجنة الاستشارية لمخاطر السوق في تقديم المشورة للمفوضية بشأن إدارة المخاطر في أسواقنا بما في ذلك هياكل السوق اللامركزية الناشئة في أسواق الأصول الرقمية أو أسواق العملات المشفرة التي قد لا تعتمد على الوساطة."

تم تخصيص الرعاية بين مفوضي هيئة تداول السلع الآجلة الخمسة يوم الثلاثاء لخمسة من أصل ست لجان هيئة تداول السلع الآجلة، باستثناء اللجنة الاستشارية المشتركة بين هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات. تتكون اللجنة الاستشارية لمخاطر السوق من ٣٦ من رواد الصناعة في المشتقات والأسواق المالية الأخرى بالإضافة إلى الأكاديميين والمنظمين. ويضم أعضاء من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وشيكاغو، وكبير مسؤولي العمليات في إتش إس بي سي كريس ديكنز، والمدير الإداري لجولدمان ساكس آمي هونغ، والمدير الإداري لشركة بلاك روك إيلين كيلي، وأعضاء جمعية صناعة العقود الآجلة.

سوف يلقي جونسون الكلمة الرئيسية "استكشاف إطار تنظيمي مناسب [..] لسوق الأصول الرقمية اللامركزية المزدهرة" في معرض المشتقات الدولي التابع للاتحاد الدولي للسيارات في لندن في ٨ يونيو.