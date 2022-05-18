مستخدمو العملات المشفرة يتفاعلون مع خبر ترك فريق تيرافورم لابز القانوني المزعوم للشركة

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 02:41 صباحاً - أخذت الملحمة المستمرة مع تيرافورم لابز، وهي شركة تطوير بلوكتشين وراء تيرا (LUNA)، منعطفًا بعد تغيير مفترض في حالة التوظيف للعديد من أعضاء الفريق القانوني للشركة.

ووفقًا لملفاتهم الشخصية على لينكد إن، توقف المستشار العام لشركة تيرافورم لابز، مارك غولديتش، ورئيس التقاضي والمستشار التنظيمي نوح أكسلر، وكبير مستشاري الشركة لورانس فلوريو، عن العمل في شركة بلوكتشين اعتبارًا من مايو ٢٠٢٢. بدأ غولديش في تيرافورم لابز في أغسطس ٢٠٢١ بينما بدأ أكسلر وانضم فلوريو في يناير ٢٠٢٢.

جاء التغيير في حالة التوظيف لثلاثة أعضاء من الفريق القانوني لشركة تيرافورم لابز بعد تقلبات كبيرة في سوق العملات المشفرة بعد انهيار سعر لونا إلى ٠.٠٠ دولار في غضون أسبوعين. تم فصل العملات المستقرة بما في ذلك تيثر (USDT) عن الدولار الأمريكي، في حين انخفض سعر تيرا يو إس دي (UST) بأكثر من ٨٨٪ منذ ٨ مايو.

وقد اقترح دو كوون، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، خطة إنقاذ يوم الأربعاء يقوم فيها فريق الشركة بسك توكنات UST أكثر من المعتاد. كذلك أوقف المصادقين على شبكة بلوكتشين تيرا نشاط الشبكة مرتين منفصلتين وسط تقلبات شديدة، بينما اقترح كوون لاحقًا أن يقوم المستخدمون بالتصويت لتشكيل سلسلة بلوكتشين تيرا لونا في محاولة لإنقاذ النظام البيئي، الذي لا يزال على ما يبدو في دوامة هبوطية.

حتى قبل أن يقطع بعض محامي تيرافورم لابز العلاقات مع الشركة، دعا العديد من مستخدمي العملات المشفرة، الذين يواجهون على الأرجح خسائر كبيرة، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد كوون. وتكهن آخرون بأن الرحيل المحتمل لغولديتش وأكسلر وفلوريو قد يكون نتيجة معضلة أخلاقية تدافع عن تيرافورم لابز، أو مخاوف بشأن من أين سيأتي راتبهم التالي.

إذا كان رحيلهم بسبب مخاوف بشأن هبوط LUNA و UST، فلن يكون الفريق القانوني أول اللاعبين في مجال العملات المشفرة للتخلي عن سفينة غارقة على ما يبدو. في ديسمبر ٢٠٢١، استقال جوزيف ديلونغ كبير المسؤولين التقنيين لسوشي سواب، مشيرًا إلى "الفوضى" في إدارة البورصة اللامركزية.