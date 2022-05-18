شركة تحليلات إيثريوم "نانسن" تستحوذ على متتبع التمويل اللامركزي "إيب بورد"

تام شمس - الأربعاء 18 مايو 2022 02:41 صباحاً - تواصل منصة تحليلات بلوكتشين إيثريوم الرئيسية "نانسن" توسيع نطاق عملياتها من خلال الحصول على متتبع التمويل اللامركزي (DeFi) متعدد السلاسل.

أعلنت الشركة لكوينتيليغراف يوم الثلاثاء أن نانسن قد استحوذت على إيب بورد لتعقب المحفظة متعدد السلاسل في صفقة من ثمانية أرقام.

وسيتم الإغلاق في وقت لاحق من شهر مايو، وسيوحد الاستحواذ فرق النظامين الأساسيين، بهدف الجمع بين تحليلات نانسن وتتبع محفظة إيب بورد لتوفير خدمة معلومات شاملة.

وكجزء من عملية الاستحواذ، سينضم ١٣ موظفًا في إيب بورد إلى فريق نانسن الذي يضم ١٢٠ محللًا ومديري منتجات ومهندسين لتقديم "تطبيق المعلومات الفائق النهائي لويب ٣" بشكل مشترك.

حيث قال متحدث باسم نانسن لكوينتيليغراف: "ستصبح إيب بورد نقطة البداية لمتتبع محفظة نانسن الجديد. سيكون الاستخدام مجانيًا، وسوف يتكامل بسلاسة مع بقية ميزات نانسن".

تأسست نانسن في عام ٢٠١٩، وتم تسميتها على اسم العالم والمستكشف فريدجيتاوف ناسن حيث تركز المنصة على توفير البيانات والتحليلات حول بلوكتشين إيثريوم. يدعم المنصة بعض المستثمرين البارزين في الصناعة مثل أندريسن هورويتز وكوين بيز فنتشرز. في عام ٢٠٢١، جمعت نانسن ١٢ مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة أ لبناء منصة تحليلات بلوكتشين لقطاع التمويل اللامركزي.

كانت لعبة إيب بورد مناسبة مثالية لنانسن لتتطلع إلى تحقيق طموحات التمويل اللامركزي. تم إطلاق إيب بورد في عام ٢٠٢١، وهو مصمم لتوفير مجمع يجمع جميع استثمارات التمويل اللامركزي في منصة واحدة. تدعم المنصة ٣٦ سلسلة بلوكتشين بما في ذلك إيثريوم (ETH) وبي إن بي سمارت تشين (BNB) وتيرا (LUNA) وسولانا (SOL) وباينانس إكستشينج وبوليغون (MATIC) بالإضافة إلى ٣٩٠ بروتوكولًا.