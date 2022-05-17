وكالة أبحاث الكونغرس الأمريكية تنظر في انهيار UST، وتلاحظ وجود ثغرات في التنظيم

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 مساءً - نشرت خدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، وهي وكالة تشريعية تدعم كونغرس الولايات المتحدة، وثيقة تحتوي على ملخص عن العملات المستقرة الخوارزمية وتشير إلى العوامل الرئيسية التي يجب النظر إليها في انهيار تيرا يو إس دي (UST).

في التقرير، وصفت CRS انهيار UST بأنه سيناريو "شبيه بالهروب" وافترضت أن هناك مشكلات في السياسة مرتبطة بمخاطر مثل هذه الأحداث. ووفقًا لخدمة CRS، تبدأ حالة "الهروب" عندما يساور مالكو العملات الشك في الاحتياطيات التي تدعم ربط الأصل بالدولار.

بعد ذلك، قام عدد كبير من المستثمرين بسحب الاستثمارات في نفس الوقت، مما أدى إلى تأثير الدومينو السلبي الذي يهدد الاستقرار المالي للنظام البيئي للعملات المشفرة ونظام التمويل التقليدي.

وأوضحت وكالة الأبحاث كذلك أن السيناريوهات المشابهة للهروب في التمويل التقليدي تخضع لحماية اللوائح والتدابير الأخرى مثل تأمين الودائع المصرفية وتسهيلات السيولة. هذا يقلل من حوافز أولئك الذين يفكرون في سحب أصولهم.

من ناحية أخرى، تشير CRS إلى أن صناعة العملات المستقرة ليست "منظمة بشكل كاف" وأنه قد تكون هناك فجوات في الأطر التنظيمية للعملات المستقرة، وذلك حسبما ناقشت الوكالة سابقًا في تقرير آخر. علاوة على ذلك، أبرزت CRS مقترحات السياسة الحالية التي قد تقيد الأصول التي يمكن أن تدعم العملات المستقرة وتضع متطلبات إعداد التقارير.