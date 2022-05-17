مؤشر الخوف والطمع يسجّل أدنى مستوى له منذ مارس ٢٠٢٠ حتى مع وصول سعر بيتكوين إلى ٣٠,٥ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 مساءً - عادت بيتكوين (BTC) إلى ٣٠٥٠٠ دولار يوم ١٧ مايو وسط آمال في إمكانية تجنب إعادة اختبار أعلى المستويات لعام ٢٠١٧.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

إعادة اختبار ٢٠٠٠٠ دولار "مستبعد للغاية"

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو ارتفاع زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي ليبني مبدئيًا على ٣٠ ألف دولار.

ومع ذلك، في نطاق متعدد الأيام، لم يتخذ الزوج قرارًا بشأن مسار صعودي أو هبوطي ذي مغزى، بينما انحسر التقلب في الأسبوع الجديد.

وسط مخاوف من أن الارتداد الكبير قد يأخذها إلى ما دون أدنى مستويات الأسبوع الماضي في عشرة أشهر، قدم المحلل الشهير كريديبل كريبتو بديلًا أكثر تفاؤلًا. واستنادًا إلى الأعراف التاريخية، قال على تويتر، إن بيتكوين لديها القليل من الزخم لإعادة اختبار ٢٠٠٠٠ دولار أو أقل.

كتب: "إن حجة ١٣ ألف - ١٤ ألف دولار بيتكوين على أساس أن الأسواق الهابطة الرئيسية السابقة أدت إلى انخفاضات بنسبة ٨٠٪ من القمة، تفترض افتراضًا رئيسيًا - أن ٦٥ ألفًا كانت قمة الدورة".

"إنه نفس الافتراض الذي توصل إليه الأشخاص عند ٣٠ ألفًا في ٢١ يونيو قبل أن ننتشر إلى أعلى مستوى قياسي جديد يبلغ ٦٥ ألفًا بعد ٣ أشهر."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، يبدو أن خطط الطوارئ جاهزة بالفعل لمثل هذا الحدث، مع مايكروستراتيجي - الشركة التي تمتلك أكبر خزينة في بيتكوين - على استعداد لشراء الإمدادات لوقف السقوط.

وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان زوج بيتكوين مقابل الدولار تكرار الارتداد من أعلى مستوياته لعام ٢٠١٩ بالقرب من ١٤٠٠٠ دولار إلى المستوى البالغ ٣٦٠٠ دولار أثناء انهيار كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠، كان كريديبل كريبتو متشككًا بنفس القدر.

حيث رد قائلًا: "أنا لا أتوقع ذلك. هل هو ممكن؟ نعم، ولكن كما قلت سابقًا، لم يحدث أبدًا إعادة اختبار ارتفاعات الدورة السابقة من قبل - لذلك أجد أنه من غير المحتمل إلى حد كبير".

بالنسبة لمايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، كان الأمر يتعلق بتهدئة الدولار الأمريكي من اندفاعه الصاعد مقابل العملات الورقية الأخرى من أجل إعطاء الأصول الخطرة مساحة للتنفس.

وتوقع أن ينخفض ​​مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من أعلى مستوياته خلال عشرين عامًا عند ١٠٥ نقاط.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

وقد غرد يوم ١٦ مايو: "إذا ألقيت نظرة على الوضع الحالي لـ $ DXY، أعتقد أننا سنتابع هذا السيناريو. وبافتراض أننا سنشهد بعض الحركة التصحيحية، فإن الارتفاعات قد اجتاحت السيولة. فقد تمت خسارة ١٠٣,٧ نقطة وأعتقد أننا سنواجه المزيد من الضغط الهبوطي هنا -> ارتفاع الأصول الخطرة".

المشاعر تعكس مارس ٢٠٢٠ بعد

في الوقت نفسه، عكست بيانات معنويات السوق إجماع الأغلبية عبر العملات المشفرة - على أن أي شيء يمكن أن يحدث الآن، مع انحياز شديد نحو الجانب السلبي.

وصل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة، وهو مقياس للمشاعر عبر الأسواق، إلى ٨/١٠٠ يوم ١٧ مايو، وهو أدنى مستوى له منذ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - بعد أسبوعين من الانهيار الناجم عن الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

ثم، كما هو الحال الآن، كان زوج بيتكوين مقابل الدولار يتعافى بالفعل من أدنى مستوياته. عند ٣٠٥٠٠ دولار، ارتفع الزوج بنسبة ٢٨٪ عن الأسبوع السابق.

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

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