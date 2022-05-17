الشريك المؤسس لتويتش يجمع ٢٤ مليون دولار لشركة ألعاب ويب ٣ ميتاثيوري

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 مساءً - جمعت شركة الألعاب والترفيه ويب ٣ ميتاثيوري التي أسسها المؤسس المشارك لتويتش كيفن لين ٢٤ مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة الأولى يوم الاثنين.

قادت الجولة شركة رأس مال العملات المشفرة أندريسن هورويتز (a١٦z)، بمشاركة بانتيرا كابيتال، الذراع الاستثماري لبورصة إف تي إكس للعملات المشفرة، وإف تي إكس فنتشرز، وشركات استثمارية أخرى، وفقًا للإعلان.

تم إطلاق ميتاثيوري في نوفمبر ٢٠٢١ بعد حوالي عام من مغادرة لين لتويتش، حيث كتب في مقال على موقع ميديوم في ذلك الوقت أنه كان ينشئ شركة ألعاب وأيضًا لعبة بلوكتشين تسمى DuskBreakers. وقد نُقل عن لين في إعلان هذا الأسبوع قوله:

"لطالما كان بناء تجارب رقمية غامرة من شغفي، وبعد الابتعاد عن تويتش لاستكشاف الخطوة التالية في الصناعة، أعتقد حقًا أن تقنية بلوكتشين ستفتح الباب أمام المزيد من الاحتمالات وسيكون لها تأثير كبير في الألعاب ورواية القصص و مساحة بناء المجتمع."

تم إصدار DuskBreakers في ديسمبر ٢٠٢١ بالفن الذي صممه الرسام الرئيسي السابق في تويتش. وقد طبقت اللعبة المستندة إلى إيثريوم نموذج "اللعب من أجل سك التوكنات" لأول ١٠٠٠٠ من التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs). أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على التوكنات غير القابلة للإتلاف يجب أن يلعبوا لعبة من نوع أركيد للتحقق من دخولهم إلى القائمة البيضاء.

ويخطط فريق DuskBreakers لإصدار رسوم هزلية ورسوم متحركة لمواصلة قصته، كما أن التوكنات غير القابلة للإتلاف الإضافية والمحتوى قيد العمل في ميتاثيوري مع لعبة من أجل الربح من المقرر إطلاقها في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.