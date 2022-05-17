أكبر بنك استثماري في اليابان نومورا يستعد لفرع جديد للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 11:42 صباحاً - من المقرر أن يؤسس أكبر بنك استثماري في اليابان، نومورا، شركة فرعية جديدة لمساعدة العملاء المؤسسيين على الاستثمار في العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs).

حيث ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الثلاثاء أن الأشخاص المطلعين على خطط نومورا قالوا إن الشركة ستجمع بين العديد من خدمات العملات المشفرة في شركة واحدة مع طاقم من حوالي ١٠٠ شخص بحلول عام ٢٠٢٣.

نومورا هو أحد أكبر عشرة بنوك في اليابان، حيث يبلغ حجم الأصول الخاضعة للإدارة ٥٦٩ مليار دولار اعتبارًا من الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

وقد أفاد موقع نيكي آسيا، وهو منفذ إخباري ياباني، أنه سيتم إنشاء الشركة الفرعية في الخارج، لكن المجلس سيبدأ من خلال عمليات زرع نومورا بينما تكتسب الشركة المواهب في مجال ويب ٣ وبلوكتشين. وسيقودها في البداية جيز محي الدين، رئيس العمليات الرقمية بالجملة في نومورا.

يبدو أن البنك يشعر بضغوط متزايدة ليصبح أكثر دراية بتقنية بلوكتشين وصناعة الأصول الرقمية المزدهرة. حيث قال أحد المديرين التنفيذيين في نومورا لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه "إذا لم نفعل ذلك، فسيكون من الصعب أن نكون قادرين على المنافسة".

تأتي الخطوة لتوسيع خدمات العملات المشفرة في منعطف مثير للاهتمام لنومورا. ففي الأسبوع الماضي فقط يوم الخميس، ذكرت بلومبرغ أن البنك بدأ في عرض مشتقات بيتكوين (BTC) للتداول للعملاء الآسيويين. ويتم تنفيذ التداولات على منصة مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، والتي تعاملت مع ٦٩٤٤ عقد بيتكوين آجل في ١٦ مايو.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العملات المشفرة في جميع المجالات منذ عمليات البيع الكبرى في الأسبوع الماضي بسبب الذعر الناجم عن انهيار منصة تيرا.