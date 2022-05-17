قاضٍ فيدرالي أمريكي يوافق على شكوى جنائية من وزارة العدل بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 صباحاً - يجوز لوزارة العدل الأمريكية المضي قدمًا في قضية مقاضاة جنائية ضد مواطن أمريكي يُزعم انتهاكه للعقوبات من خلال العملات المشفرة.

فوفقًا لوثيقة رأي مقدمة يوم الجمعة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، فإن الشخص الذي لم يذكر اسمه والذي يخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل يُزعم أنه أرسل أكثر من ١٠ ملايين دولار في بيتكوين (BTC) من بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة إلى بورصة في بلد تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه حاليًا - مما يشير إلى روسيا أو كوبا أو كوريا الشمالية أو سوريا أو إيران. وزعمت الدعوى أن الشخص "تآمر لخرق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" وتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

كما يُزعم أن الفرد "صرح بفخر أن منصة المدفوعات يمكن أن تتحايل على العقوبات الأمريكية" باستخدام بيتكوين وكان على علم بالعقوبات المفروضة على البلاد. ووفقًا للتسجيل، كان لدى بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها معلومات المستخدم من خلال سياسات امتثال اعرف عميلك.

حيث قال القاضي ضياء فاروقي، القاضي في رأيه: "يمكن لوزارة العدل أن تلاحق جنائيًا الأفراد والكيانات بسبب عدم امتثالهم للوائح [مكتب مراقبة الأصول الأجنبية]، بما في ذلك العملات الافتراضية". "تشمل الخدمات المالية المحظورة أي تحويل للأموال، بشكل مباشر أو غير مباشر [...] من الولايات المتحدة أو بواسطة شخص/كيان أمريكي، أينما كان، إلى الكيان/البلد الخاضع للعقوبات. ولكي لا يكون هناك أي شك، فإن مقدمي الخدمات المالية يشملون خدمات بورصات العملات الافتراضية".

وأضاف فاروقي: