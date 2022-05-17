مكاسب BIFI تزيد بنسبة ١٠٠٪ بعد أن أضافت بيفي فاينانس أقبية جديدة ومجمعات سيولة للعملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 صباحاً - يمكن تطبيق بيان ونستون تشرشل القائل "لا تترك الأزمة تذهب سدى" في العديد من جوانب المجتمع، بما في ذلك المذبحة الأخيرة التي شوهدت في سوق العملات المشفرة. ومن المرجح أن يكون لتقلب الأسبوع الماضي مستثمرون جدد وأولئك الذين تكبدوا خسائر فادحة يتساءلون عن مستقبل فئة الأصول المزدهرة، ولكن في كل اتجاه هابط هناك جانب إيجابي.

إحدى المنصات التي يبدو أنها تستفيد من الفراغ الناجم عن انهيار تيرا يو إس دي (UST) هي بيفي فاينانس (BIFI)، وهو بروتوكول تمويل لامركزي متعدد السلاسل يحسن العائد.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٣٨٧,٨٠ دولارًا يوم ١٤ مايو، ارتفع مؤشر BIFI بنسبة ١٦٨,١٣٪ ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ١٠٤٠ دولارًا يوم ١٦ مايو وسط زيادة بنسبة ٦٨٤٪ في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

المخطط البياني لزوج BIFI مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تشمل ثلاثة أسباب للارتفاع المفاجئ في نشاط BIFI الزيادة في خيارات تجمع السيولة المتاحة لتوليد العائد، والتكامل الجديد مع أويسز نتورك وإطلاق ١٢ قبوًا جديدًا.

عوائد العملات المستقرة تحصل على دفعة ملحوظة

لقد فتح انهيار تيرا (LUNA) وUST والعائد بنسبة ٢٠٪ المقدم لودائع UST على بروتوكول أنكور بروتوكول (ANC) الباب أمام بروتوكولات مثل بيفي فاينانس لجذب المستخدمين والأموال التي تضيع في المجهول.

استفادت بيفي فاينانس من هذه الفرصة من خلال ترقية العديد من خزائن العملات المستقرة لتقديم عوائد أعلى بما في ذلك تجمع سيولة عملة كيرف المستقرة على أربيتروم والذي يوفر الآن عائدًا بنسبة ٣٤,٩٪.

قامت المنصة أيضًا بدمج عملة USDD المستقرة لشبكة ترون ويمكن للمودعين ربح ٦٢,٥ ٪ من إجمالي العائد السنوي على مجموعة العملات الرباعية المستقرة المكونة من USDD/BUSD/USDT/USDC.

بيفي فاينانس توسع نظامها الإيكولوجي

نظرًا لأن النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة يتقدم ببطء نحو مستقبل متعدد السلاسل، فقد استفاد بيفي فاينانس أيضًا من توسيع قائمة الشبكات التي يدعمها البروتوكول وأحدث إضافة لشبكة أويسز يصل العدد الإجمالي للسلاسل المدعومة المدعومة إلى ١٥.

ويجعل التكامل مع شبكة أويسز بيفي فاينانس أحد أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي المتوافقة عبر السلاسل في النظام البيئي ويتضمن دعمًا لأكثر شبكات بلوكتشين نشاطًا بما في ذلك إيثريوم (ETH) وبي إن بي سمارت تشين وبوليغون (MATIC) وأفالانش (AVAX) و فانتوم (FTM).

خزائن جديدة تجذب سيولة جديدة

العامل الثالث الذي يجذب المستثمرين إلى بيفي فاينانس هو إطلاق ١٢ خزينة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وتتضمن الخزائن الجديدة دعمًا للأصول من ستيدر.فانتوم، وبروتوكول للتمويل اللامركزي قائم على أويسز يسمى يوزو سواب، وبروتوكول تريسولاريس المستند إلى أورورا وستيب.آب (FITFI)، والذي يعمل على أفالانش.

في حين تمكن سعر BIFI من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، يبقى أن نرى إذا ما كانت المكاسب ستستمر وإذا ما كانت المنصة ستستمر في رؤية ارتفاع إجمالي القيمة المقفلة أم لا، خاصةً إذا بدأت العائدات الجذابة الحالية في التقلص.

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