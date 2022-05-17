الجهة المنظمة في ولاية كاليفورنيا ستعيد النظر في الحظر المستمر منذ فترة طويلة على التبرعات بالعملات المشفرة في ١٩ مايو

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 صباحاً - قد تبحث جهة تنظيمية في ولاية كاليفورنيا في إلغاء الحظر على التبرعات بالعملات المشفرة للحملات السياسية الذي كان ساريًا منذ عام ٢٠١٨.

ووفقًا لجدول أعمالها في مايو ٢٠٢٢، حددت لجنة الممارسات السياسية العادلة في كاليفورنيا، أو FPPC، "مناقشة ما قبل الإشعار" يوم الخميس حول استخدام العملات المشفرة لتقديم مساهمات الحملة في الولاية. حيث قالت اللجنة إنها ستدرس صياغة تعديلات على لوائحها تتطلب "عدم تقديم أي مساهمة أو تلقيها بالعملات المشفرة".

في سبتمبر ٢٠١٨، صوتت لجنة الممارسات السياسية العادلة في كاليفورنيا لحظر إرسال واستقبال مساهمات العملات المشفرة للحملات السياسية في ولاية كاليفورنيا، بسبب مخاوف من أن التبرعات "قد تُستخدم للتحايل على قيود المساهمات والمحظورات، أو من قبل الكيانات الأجنبية للمساهمة في الحملات." حيث قال مدير الاتصالات في FPPC جاي ويرينغا لكوينتيليغراف إن اللجنة "تنظر في الاتجاهات و[تحاول] البقاء في الطليعة"، مستشهدة برأي صدر في مارس قال فيه قسمها القانوني إن الحملة التي تبيع التوكنات غير القابلة للإتلاف لجمع الأموال يجب أن تحسب "المبلغ الكامل الذي تم تلقيه" باعتباره "مساهمة يجب الإبلاغ عنها".

حيث قال ويرينغا: "لقد كان هذا على رادارنا منذ أواخر العام الماضي". و"من الواضح أن العملات المشفرة قد نمت في الاستخدام والرؤية منذ عام ٢٠١٩. لذلك تريد المفوضية مراجعته وتحديد إذا ما كان ينبغي إجراء أي تغييرات أم لا."

ووفقًا لويرينغا، فإن الحظر الحالي على مساهمات حملات العملات المشفرة السياسية لم يؤثر على المرشحين الذين يترشحون لمنصب في ولاية كاليفورنيا على المستوى الفيدرالي، فقط على مستوى الولاية والمستوى المحلي. على سبيل المثال، دعت أريكا رودس، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية تعمل لتمثيل منطقة الكونغرس رقم ٣٢ في كاليفورنيا والتي يديرها حاليًا الديموقراطي براد شيرمان، مؤيديها علنًا للتبرع بعملة بيتكوين (BTC) عبر شبكة البرق المسرّعة: