دو كوون يقترح الانقسام الكلي لشبكة تيرا لإنقاذ النظام البيئي

تام شمس - الثلاثاء 17 مايو 2022 12:48 صباحاً - يوم الإثنين، أعلن دو كوون، المؤسس المشارك لشركة تيرا لونا بلوكتشين المضطربة، عن خطة منقحة لاستعادة النظام البيئي بعد مزيج من التقلبات الكبيرة في السوق وعيوب تصميم البروتوكول الكامنة التي قضت على الغالبية العظمى من القيمة السوقية لبلوكشين. وحسبما قال كوون، ستقدم تيرافورم لابز اقتراحًا جديدًا للحوكمة يوم ١٨ مايو لإجراء انقسام لشبكة بلوكتشين تيرا لونا المسماة تيرا (اسم التوكن: لونا).

ومع ذلك، لن يتم ربط السلسلة الجديدة بعملة تيرا يو إس دي (UST) المستقرة. وفي الوقت نفسه، ستستمر سلسلة تيرا بلوكتشين القديمة في الوجود مع UST وسيُطلق عليها تيرا كلاسيك (LUNC). وفقًا لخطة كوون، إذا تم تمريرها، فسيتم إطلاق بلوكتشين لونا الجديد يوم ٢٧ مايو.

بموجب الاقتراح، سيتم توزيع توكنات لونا الجديدة على حاملي LUNC وحاملي UST والمطورين الأساسيين لسلسلة بلوكتشين تيرا كلاسيك. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إزالة محفظة تيرافورم لابز التي تحتوي على العنوان terra١dp٠taj٨٥ruc٢٩٩rkdvzp٤z٥pfg٦z٦swaed٧٤e٦ من القائمة البيضاء للتوزيع، مما يجعل تيرا سلسلة مملوكة بالكامل للمجتمع. تم تحديد الحد الأقصى للإمداد المقترح من LUNC عند ١ مليار، مع تخصيص ٢٥٪ للمطورين الحيويين و٥٪ للمطورين الأساسيين و٧٠٪ إلى حاملي LUNC وUST في لقطات مختلفة من الأحداث في مايو، مع مراعاة شروط الاستحقاق.

في وقتٍ سابق اليوم، كشفت لونا فاونديشن غارد، مضيفة الأنظمة البيئية، أنها استخدمت جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من العملات المشفرة في محاولة للدفاع عن ربط UST أثناء عمليات البيع في السوق. نتيجة لذلك، من غير المحتمل أن يتمكن نظام تيرا البيئي من إنقاذ نفسه دون مساعدة رأس مال خارجي. حيث قال تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، إنه سيدعم مجتمع تيرا لكنه يرغب في رؤية المزيد من الشفافية من الكيان فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة.