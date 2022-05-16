ملف مقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات من شركة سيلسيوس نتورك لتعدين العملات المشفرة يقترح خططًا للاكتتاب العام

تام شمس - الاثنين 16 مايو 2022 11:54 مساءً - قدمت شركة سيلسيوس ماينينغ، وهي شركة تعدين تابعة لمنصة سيلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة، طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، يقترح خططًا لاكتتاب عام أولي (IPO).

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت شركة سيلسيوس إن شركة التعدين التابعة لها قدمت مسودة بيان تسجيل نموذج S-١ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يشير إلى أن الشركة ربما تخطط لاكتتاب عام أولي. وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات في الولايات المتحدة تقديم تسجيل S-١ للأسهم التي سيتم إدراجها في بورصة وطنية، مثل بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك.

تشير التقارير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر للموافقة على الاكتتاب العام الأولي، مما يعني أنه يمكن إدراج أسهم شركة سيلسيوس ماينينغ في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. أرسلت بوصة العملات المشفرة بيان تسجيل S-١ الخاص بها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر ٢٠٢٠ وأدرجت أسهم COIN في بورصة ناسداك بعد خمسة أشهر تقريبًا، في أبريل ٢٠٢١.

تتيح شبكة سيلسيوس، التي أسسها اليكس ماشينسكي في عام ٢٠١٧، للمستخدمين كسب الفائدة من خلال الاحتفاظ بالعملات المشفرة. وفي يونيو ٢٠٢١، استثمرت المنصة أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في البنية التحتية لتعدين بيتكوين (BTC) بالإضافة إلى وظائف في كور ساينتيفيك وروديوم إنتربرايزس ولوكسور تكنولوجيز، معلنةً لاحقًا أنه سيتم إعادة توزيع العائدات على المودعين.