تعزيز شبكة بيتكوين حيث تسجّل صعوبة التعدين أعلى مستوى جديد بقيمة ٣١,٢٥١ تريليون

تام شمس - السبت 14 مايو 2022 03:48 مساءً - أبعدت شبكة بيتكوين (BTC) نفسها عن أي مخاوف بشأن الهجمات المخطط لها على بلوكتشين، حيث أنشأت صعوبة تعدين جديدة بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٣١,٢٥١ تريليون - متجاوزةً ٣٠ تريليون لأول مرة في التاريخ.

ضمن منشئ بيتكوين، ساتوشي ناكوموتو، أمان شبكة بيتكوين من خلال شبكة لامركزية من القائمين بتعدين BTC المكلفين بتأكيد شرعية المعاملات وصك كتل جديدة.

ونظرًا للدعم المجتمعي الواسع - من المطورين إلى المتعاملين إلى المتداولين إلى القائمين بالتعدين - الذي يمتد لأكثر من ١٣ عامًا، شهدت شبكة بيتكوين ارتفاعًا تاريخيًا لمدة ١٠ أشهر حيث حققت صعوبة في التعدين بلغت ٣١,٢٥١ تريليون.

صعوبة شبكة بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

تحمي صعوبة التعدين نظام بيتكوين البيئي من هجمات الشبكة مثل الإنفاق المزدوج، حيث يحاول الفاعلون السيئون عكس المعاملات المؤكدة عبر بلوكتشين بيتكوين. وتتطلب صعوبة التعدين الأكبر قوة حسابية أعلى من المعدنين لتأكيد المعاملات عبر شبكة بيتكوين.

نتيجة لذلك، فإن آخر صعوبة في شبكة بيتكوين عند أعلى مستوى له تجعل من المستحيل تقريبًا على الجهات الفاعلة السيئة تمثيل أكثر من ٥٠٪ من معدل الهاش. ووفقًا لموقع بلوكتشين.كوم، تتطلب شبكة بيتكوين ٢٢٠,٤٣٦ مليون تيراهاش/ثانية (TH/s) في وقت كتابة هذه السطور.

إجمالي معدل هاش بيتكوين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

على الرغم من مخاوف مجتمع العملات المشفرة المتعلقة بالهجمات المستهدفة المستمرة والسوق الهابط النشط، تواصل بيتكوين وضع نفسها على أنها شبكة بلوكتشين الأكثر مرونة.