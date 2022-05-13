بيتكاونتكت؟ لحظة "إخوة لونا" تشهد تضخم تيرا لإمداد التوكن بنسبة ٣٥٠٠٪ بين عشية وضحاها

تام شمس - الجمعة 13 مايو 2022 03:48 مساءً - يخضع تيرا (لونا)، اوهو التوكن الداخلي لبروتوكول بلوكتشين تيرا، يخضع لتغييرات كبيرة تسبب المؤامرات واليأس بنفس القدر.

تؤكد البيانات الصادرة يوم ١٣ مايو أنه بين عشية وضحاها، توسع عرض العملات المشفرة المغلقة إلى ٦,٩ تريليونات لونا.

٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠ لونا، بقيمة صفرية تقريبًا

بعد أسبوع مضطرب حاولت فيه تيرا إنقاذ لونا جنبًا إلى جنب مع عملتها المستقرة بالدولار الأمريكي تيرا يو إس دي (UST)، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ.

وعلى الرغم من المبيعات الضخمة لبيتكوين والقروض لدعم السوق، استمر كلا التوكنين في نزيف القيمة.

في وقت كتابة هذه المقالة، تم تداول زوج لونا مقابل الدولار بمتوسط ​​غير محسوس تقريبًا قدره ٠,٠٠٠٠٥٤٧٤ دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

مما أثار استياء أولئك الذين يأملون في الحصول على مستويات منخفضة بالفعل في السابق، لم تستطع لونا وقف تدهورها، ويبدو أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تيرا قد فاقمت الوضع.

مع زيادة العرض، التي بدأت بشكل جدي يوم ٨ مايو، اتخذت منعطفا غير منطقي في الأيام الأخيرة في خطوة تذكرنا بالعملات الورقية ذات التضخم المفرط.

في ١١ مايو، تم سك ١,٨ مليار لونا وإضافتها إلى المعروض الحالي البالغ ٧٦٤ مليونًا. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد شهد يوم ١٢ مايو ظهور ١٨٥ مليار توكن إضافي.

وأخيرًا، في ١٣ مايو، سكت تيرا ٦,٧ تريليونات لونا - بزيادة قدرها ٣٤٨٣٪ دفعة واحدة.

وقد رد المعلق الشهير Hodlonaut، مبتكر مصدر بيتكوين الثقافي سيتادل ٢١، خلال طباعة ١٢ مايو: "هناك عملة بيتكوين، وهناك عملات وهمية".

بعد أن بلغ إجمالي المعروض من LUNA ٦,٩ تريليونات، رسم Hodlonaut خطًا تحت وجود العملة البديلة.

أسوأ من ون كوين؟

بقدر ما هو مذهل من التضخم، فإن انهيار لونا هو ما يلفت الانتباه، حيث يقارن المشاركون الأكبر سنًا في السوق الأحداث بزوال المخططات الاحتيالية للعملات المشفرة مثل بيتكونكت وون كوين.

وضع ديفيد هوفمان، المؤسس المشارك للنشرة الإخبارية للعملات المشفرة بنكليس، حجم الانهيار الداخلي لتوكن لونا مقابل بيتكونكت من خلال مخطط بياني مقارن للقيمة السوقية.

مخطط لونا مقابل مخطط بيتكونكت للقيمة السوقية. المصدر: ديفيد هوفمان/ تويتر

تابع المتداول الشهير MDXCrypto: "إن لونا هي حقًا أكبر تجمّع رأيته في العملات المشفرة":

"أسوأ من بيتكونكت، أسوأ من ون كوين، أسوأ من أكسي، أسوأ من كل منهم."

حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، تعهدت تيرا بإحياء النظام البيئي بأكمله، ومع ذلك فقد أغلقت لونا بلوكتشين تمامًا بعد ساعات.

كتب آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة المشتقات بيتمكس، في أول سلسلة من منشورات المدونة حول العملات المستقرة بعنوان "Luna Brothers, Inc" تم إصداره في ١٣ مايو: "حتى لو نجا سعر لونا وUST من هذه الحلقة، يجب أن يكون هناك على المدى الطويل بعض تغييرات البروتوكول العبقرية التي يتم إجراؤها لتعزيز ثقة السوق بأن رأس المال السوقي لونا سيتجاوز دائمًا تعويم UST".

"ليس لدي أي فكرة عن كيفية تحقيق ذلك."

تم تداول زوج لونا مقابل الدولار، بعد سحبه من منصة باينانس الرئيسية، عند ٠,٠٠٧٧ دولار على بيتفينكس في وقت كتابة هذه السطور، وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو.

مخطط شمعة زوج لونا مقابل الدولار على مدى ساعة واحدة (بيتفينكس). المصدر: تريدينغ فيو

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