تام شمس - الجمعة 13 مايو 2022 02:41 مساءً - منذ 25 دقيقة
تتبنى طيران الإمارات تقنيات جديدة مثل الميتافيرس والتوكنات غير القابلة للإتلاف لتوسيع نطاقها، وفقًا لرئيس العمليات التشغيلية عادل أحمد الرضا
أعلنت طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران في الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لتنفيذ مدفوعات بيتكوين (BTC) وإطلاق التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) ليتم تداولها عبر مواقع الشركة على الإنترنت.
ففي تجمع إعلامي عُقد في سوق السفر العربي، ذكر عادل أحمد الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، أن شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرًا لها ستعمل على توظيف موظفين جدد يركزون على المشاريع المتعلقة بتقنية بلوكتشين مثل مدفوعات العملات المشفرة وتتبع بلوكتشين والميتافيرس والتوكنات غير القابلة للإتلاف.
ووفقًا للرضا، تبحث شركة الطيران في استخدام بلوكتشين للاحتفاظ بسجلات الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، أشار المدير التنفيذي لشركة الطيران أيضًا إلى أنه قد يستخدم ميتافيرس لتحويل عملياته مثل العمليات والتدريب ومبيعات موقع الويب والتجارب الأخرى المتعلقة بشركات الطيران إلى العالم الرقمي. ويعتقد مدير العمليات في شركة الطيران أن هذا سيجعل العمليات "أكثر تفاعلية".
بغض النظر عن ذلك، ذكر الرضا أيضًا أن صناعة الطيران تعود ببطء نظرًا لوجود المزيد والمزيد من المسافرين القادمين. ولتوسيع نطاقها، تتبنى الشركة تقنيات جديدة مثل خدمة الدفع ببيتكوين ومقتنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف ليتم تداولها.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتكوين إلى السماء: طيران الإمارات تقبل مدفوعات بيتكوين وتطلق مقتنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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