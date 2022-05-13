عاجل: باينانس تعلّق تداول لونا وUST وسط مشاكل على بلوكتشين تيرا

تام شمس - الجمعة 13 مايو 2022 02:41 مساءً - أوقفت منصة تداول العملات المشفرة العالمية باينانس أزواج التداول مع العملات المشفرة لنظام تيرا البيئي، لونا وتيرا يو إس دي (UST)، على منصتها بعد الانهيار الكبير للعملة المستقرة الخوارزمية.

أكدت باينانس هذه الخطوة يوم ١٣ مايو، مع تعليق التداول الفوري لأزواج تداول زوج لونا مقابل BUSD وUST مقابل BUSD. وليس من الواضح متى ستستمر عمليات سحب لونا وUST، حيث ذكرت بورصة العملات المشفرة أنها ستنتظر حل المشكلات المتعلقة بشبكة تيرا.

إنها أحدث خطوة من قبل أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول بعد أحد أهم أحداث البجعة السوداء التي وصلت إلى المجال منذ بداية بيتكوين (BTC) في عام ٢٠٠٩.

شطب باينانس فيوتشرز عقود لونا الدائمة بالهامش بالعملات المعدنية يوم الخميس على الرغم من خطط لإنقاذ لونا وUST المتعثرين. أُجبر مدققو تيرا بلوكتشين على إيقاف الشبكة يوم ١٢ مايو في محاولة لوقف هجمات الحوكمة المحتملة بعد انهيار توكن لونا الخاص بالشبكة.