بروتوكولات التمويل اللامركزي تعلن عن الخسائر حيث يستغل المهاجمون تناقض سعر لونا

تام شمس - الجمعة 13 مايو 2022 02:41 مساءً - أثر السقوط الحر الذي لا نهاية له على ما يبدو لتيرا (لونا) على بروتوكولين للتمويل اللامركزي (DeFi) بسبب تباين الأسعار، حيث تم تعليق تغذية أسعار تشين لينك للونا بسبب ظروف السوق القاسية.

حيث أفاد بروتوكول السيولة القائم على أفالانش "بليز فاينانس" أنه نظرًا لأن سعر لونا كان عالقًا عند ٠,١٠ دولار، فقد تمكن المهاجمون من إيداع ملايين من توكنات لونا "لاقتراض جميع الضمانات". نتيجة لذلك، ذكرت بليز فاينانس أن بروتوكولها قد تم استنفاده قبل أن يتمكن فريقها من التوقف مؤقتًا. وقد اعتذر الفريق للمتضررين.

ففي بيان رسمي، أوضح فينوس بروتوكول أنه عندما أوقفت تشين لينك موجز أسعار لونا، ظل سعر لونا على منصتها عند ٠,١٠٧ دولار بينما كان سعر السوق عند ٠,٠١ دولار. وبحسب ما ورد خسرت المنصة ١١,٢ مليون دولار بسبب تعليق الأسعار. ومع ذلك، أشارت المنصة إلى أنها ستستخدم صندوق المخاطر الخاص بها لتعويض هذا النقص.

وفي حين يبدو أن سبب الفشل الذريع هو تعليق موجز أسعار تشين لينك، يعتقد البعض أن الخسائر كانت بسبب إهمال البروتوكولات. كذلك أشار مستخدم تويتر "ذا سوفتوير جيدي" إلى أن ملخصات تشين لينك تحتوي على الأدوات اللازمة لتجنب المشكلة وأنه خطأ البروتوكولات في عدم استخدامها.