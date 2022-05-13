محكمة شنغهاي تؤكد أن بيتكوين هي ملكية افتراضية، تخضع لحقوق الملكية

أصدرت محكمة الشعب العليا بشنغهاي وثيقة تنص على أن بيتكوين تخضع لقوانين وأنظمة حقوق الملكية. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج فيما يتعلق بدعوى مرفوعة في محكمة محلية في أكتوبر ٢٠٢٠ تتضمن استرداد قرض بقيمة ١ بيتكوين (BTC). اعترفت المحكمة الابتدائية بأن بيتكوين لها قيمة وندرة وقابلية للتصرف، وبالتالي فهي تخضع لحقوق الملكية وتفي بتعريف الملكية الافتراضية.

ووفقًا لموقع سينا ​​الإلكتروني، حكمت محكمة الشعب في شنغهاي باوشان لصالح المدعي تشنغ مو، وأمرت المدعى عليه شي مومو بإعادة بيتكوين. وعندما فشل المدعى عليه في القيام بذلك، أعيدت القضية إلى المحكمة، التي عقدت وساطة في مايو ٢٠٢١. نظرًا لأن المدعى عليه لم يعد يمتلك عملة بيتكوين، اتفق الطرفان على أن المدعى عليه سيقدم تعويضًا بخصم من القيمة من بيتكوين في وقت القرض.

لا يمكن تحديد قيمة حالية لعملة بيتكوين المعارة منذ أن تم حظر تداولها في الصين. وقد تعقدت القضية أيضًا بسبب القيود المفروضة على سلطات التحقيق والتنفيذ بالمحكمة، والتي لا يمكنها إجراء تحقيقات حول الملكية الافتراضية، وفقًا للمنشور.

بدأت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة وضاعفت جهودها في عام ٢٠١٧. وقد واصلت الحكومة تدريجيًا فصل مُعدني العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء وكيه في ضد أسواق العملات المشفرة. ومنذ ذلك الحين، حولت اهتمامها إلى "الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة ببرنامج التوكنات غير القابلة للإتلاف".