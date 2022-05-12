ناسداك تتعاون مع "إكس بي" لإطلاق بورصة عملات مشفرة في البرازيل

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 11:55 مساءً - أبلغت "إكس بي" كوينتيليغراف أن "إكس غيت" ستنطلق في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ وسيتم دمجها بالكامل في نظام "إكس بي" إنك البيئي - أكبر شركة وساطة استثمارية في البرازيل مع أكثر من ٣,٥ ملايين عميل و١٦٨ مليار دولار من الأصول تحت الحفظ.

ذكرت "إكس بي" أن البورصة ستعرض في البداية شراء وبيع العملات المشفرة، ولكن القصد هو أن تدعم المنصة أيضًا الأصول الرقمية الأخرى والمنتجات الاستثمارية القائمة على أصول العملات المشفرة.

حيث قال لوكاس رابيتشيني، مدير المنتجات المالية في إكس بي: "يمثل إنشاء "إكس غيت" معلمًا هامًا في تطوير سوق الأصول الرقمية وقدرتنا على توفير وصول أكبر للمستثمرين إلى النظام البيئي للأصول الرقمية. ومن خلال الشراكة التكنولوجية مع ناسداك، نحن على ثقة من أن "إكس بي" ستعمل على بنية تحتية مبتكرة وقوية.

سلط رولاند تشاي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس البنية التحتية لتكنولوجيا السوق في ناسداك، الضوء على أن شراكة ناسداك مع "إكس بي" ستفتح فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها ناسداك في شراكة مع شركة برازيلية في سوق العملات المشفرة. في عام ٢٠١٩، دخلت الشركة الأمريكية في شراكة مع هاشدكس لإطلاق أول صندوق بيتكوين متداول بالبورصة في العالم.

في حالة "إكس بي"، هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الشركة إلى إطلاق شركة تركز على سوق العملات المشفرة. حيث كتب كوينتيليغراف في عام ٢٠١٨ أن الشركة أطلقت منصة لتداول العملات المشفرة تسمى XDEX، ومع ذلك، انتهى الأمر بإغلاقها في مارس ٢٠٢٠، قبل أحدث موجة صعودية لبيتكوين.