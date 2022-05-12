ألمانيا تحدد إرشادات ضريبية مواتية، والمكاسب على بيتكوين وإيثريوم المباعة بعد عام ستحصل على الإعفاء من الضرائب

نشرت وزارة المالية الفيدرالية (BaFin) وثيقة من ٢٤ صفحة يوم الثلاثاء تحدد قواعد ضريبة الدخل الواضحة للعملات المشفرة والأصول الافتراضية. وقد أصبح لدى الممارسين الضريبيين والشركات ودافعي الضرائب الأفراد الآن اتجاه واضح بشأن المتطلبات الضريبية للحصول على العملات المشفرة وتداولها وبيعها.

تتمثل الفكرة الرئيسية في أن الأفراد الذين يبيعون بيتكوين أو إيثريوم بعد أكثر من ١٢ شهرًا من الشراء لن يكونوا مسؤولين عن الضرائب على البيع إذا حققوا ربحًا. كما تناولت وزيرة الدولة البرلمانية كاتيا هيسيل أسئلة حول التكديس طويل المدى للعملات المشفرة:

"بالنسبة للأفراد، يكون بيع عملات بيتكوين وإيثريوم المشتراة معفاة من الضرائب بعد عام واحد. ولا يتم تمديد الموعد النهائي إلى عشر سنوات، على سبيل المثال، إذا تم استخدام بيتكوين سابقًا للإقراض أو قدم دافع الضرائب عملات إيثريوم كحصة لشخص آخر لإنشاء الكتلة الخاصة به".

دعت ألمانيا الشركات والمؤسسات والأفراد في منتصف عام ٢٠٢١ إلى تقديم مدخلات في الاعتبارات الضريبية حول استخدام العملات المشفرة بالإضافة إلى بروتوكولات الإقراض والرهن. كانت نقطة التركيز الرئيسية بندًا محددًا في قانون ضريبة الدخل الألماني. وينص القسم ٢٣ على أن المكاسب غير المتوقعة لأي أصل يتم بيعه بعد عام من الحصول عليه تكون معفاة من الضرائب.