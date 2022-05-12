جانيت يلين تقول إن فك ربط العملات المستقرة مؤخرًا ليس "تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي"

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 11:55 مساءً - وفقًا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، فإن سوق العملات المستقرة ليس بالمقياس الذي ينخفض ​​فيه سعر تيرا يو إس دي (UST) وتيثر (USDT) إلى ما دون دولار أمريكي واحد من شأنه أن يمثل تهديدًا للاستقرار المالي للبلاد.

ففي جلسة استماع يوم الخميس من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بشأن التقرير السنوي لمجلس مراقبة الاستقرار المالي إلى الكونغرس، ألمحت يلين إلى أن سوق العملات المستقرة لم يصل بعد إلى الحجم حيث يؤثر انخفاض UST إلى أقل من ٠,٤٠ دولار أمريكي وفك ارتباط USDT - أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية - بالدولار لفترة وجيزة ليصل إلى ٠,٩٦ دولار ليخلق "تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي". استشهد وزير الخزانة بتقرير نوفمبر الصادر عن مجموعة عمل الرئيس حول الأسواق المالية، وقال إن المجلس يقوم حاليًا بتحليل "مخاطر الاستقرار المالي المحتملة" في مساحة الأصول الرقمية.

حيث قالت يلين: "إنها تنمو بسرعة كبيرة"، في إشارة إلى الأصول الرقمية. "إنها تمثل نفس النوع من المخاطر التي عرفناها منذ قرون فيما يتعلق بعمليات إدارة البنوك."

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تخاطب أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الخميس

أضافت يلين أن العملة الرقمية للبنك المركزي في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها "تأثير كبير جدًا على هيكل الوساطة المالية"، على الرغم من احتمال امتلاكها لمخاطر أقل من العملات المستقرة. جاءت تعليقاتها في أعقاب خطاب وزيرة الخزانة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع يوم الثلاثاء، عندما دعت المشرعين إلى تطوير "إطار عمل فيدرالي متسق" بشأن العملات المستقرة لمعالجة المخاطر.