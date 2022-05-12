شركة تشيناليسيس تُعلن عن جولة تمويل بقيمة ١٧٠ مليون دولار، وتبلغ قيمة المنصة الآن ٨,٦ مليارات دولار

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 08:49 مساءً - أعلنت شركة تشيناليسيس، وهي موفر تحليلات بلوكتشين، عن جولة تمويل بقيمة ١٧٠ مليون دولار من السلسلة "F". وقد نجح التمويل الجديد في زيادة ١٠٠ مليون دولار في يونيو ٢٠٢١ وتجاوز بأكثر من الضعف تقييمه البالغ ٤,٢ مليارات دولار في نفس الوقت.

قاد جولة التمويل صندوق الثروة السيادية السنغافوري "جي آي سي" وشارك فيها أيضًا المستثمرون أكسيل - الذي قاد سابقًا جولة من السلسلة "B" بقيمة ٣٠ مليون دولار لتشيناليسيس في عام ٢٠١٩، بالإضافة إلى بلاكستون ودراغونير وفندرزكلوب. كما شارك بنك نيويورك ميلون وإيمرجنس كابيتال في الجولة كمساهمين أوليين.

ووفقًا للإعلان، سيتم استخدام الأموال لتعزيز ابتكار المنتجات وتوسيع نطاق العمليات العالمية - والتطوير بناءً على قاعدة العملاء الحالية المؤلفة من ٧٥٠ شركة في ٧٠ دولة.

مع تشغيل نموذج أعمال برنامج كخدمة (SaaS) للشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، تشتهر تشيناليسيس جيدًا على مستوى المستهلكين لتقاريرها الثاقبة من الناحية الكمية حول قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، غالبًا مع التركيز المتأصل على الأمن المالي.

كعضو رسمي حديثًا في تحالف سلامة السوق المشفرة، جنبًا إلى جنب مع كوين بيز وبيتمكس وهوبي تك، من بين آخرين، تفوق أداء تشيناليسيس على السوق الموجود في مرحلة تصحيح لعرض الضرورة الدائمة للأمان والامتثال داخل القطاع المالي الناشئ للعملات المشفرة.