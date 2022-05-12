رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يتحدثان في اجتماع ISDA

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 02:42 صباحاً - بدأ الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات (ISDA) يوم الأربعاء في مدريد. تواجد كل من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري جينسلر ورئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) روستين بهنام كمتحدثين رئيسيين في هذا الحدث، حيث تحدث بهنام في الجلسة الصباحية، وجينسلر في فترة ما بعد الظهر.

تحدث بهنام مطولًا عن "طلب لأمر تسجيل معدل كمنظمة مقاصة مشتقات (DCO) من قبل كيان يسعى إلى تقديم مقاصة غير وسيطة للمنتجات الهامشية للمشاركين الأفراد"، والذي كان إشارة شفافة إلى طلب إف تي إكس يو إس.

قال بهنام، في المائدة المستديرة لهيئة تداول السلع الآجلة حول هذا الموضوع في وقتٍ لاحق من هذا الشهر: "نظرًا لأن الكيانات المسجلة الأخرى قد أعربت عن اهتمامها باستكشاف نماذج مماثلة، وبالنظر إلى التأثير المحتمل على الأعضاء وتجار العمولات الآجلة [FCMs]" [...] فمن المهم أن يتم التحلي بالشفافية وتوفير فرصة للاستماع إلى الجمهور".

ربما كان سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لشركة إف تي إكس، يستمع أثناء حديث بهنام، حيث كان بانكمان فرايد حاضرًا في المؤتمر وشارك في محادثة بجانب الموقد بعد بضع ساعات.

ومضى بهنام يتذكر شهادته في مجلس الشيوخ في فبراير ويقول:

"سأستمر في الدفاع عن السلطة التشريعية ودعمها لهيئة تداول السلع الآجلة لتطوير إطار تنظيمي لسوق سلع الأصول الرقمية النقدية."

في الوقت الحالي، تنظم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أسواق المشتقات فقط، على الرغم من أنها مارست سلطة إنفاذ على أسواق النقد، مثل الغرامة التي فرضتها على كوين بيز بسبب الإبلاغ غير الصحيح عن حجم التبادل و"التداول الذاتي" في عام ٢٠٢١.