أكبر بنك رقمي في أمريكا اللاتينية سيخصص ١٪ لبيتكوين، ويقدم خدمات استثمار العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 12 مايو 2022 12:49 صباحاً - أعلن نوبنك، وهو أكبر بنك رقمي في البرازيل وأمريكا اللاتينية، أنه أبرم شراكة مع باكسوس للسماح لعملاء البنك بشراء وبيع وتخزين العملات المشفرة مباشرة من خلال نوبنك.

وإلى جانب إطلاق خدمات معاملات العملات المشفرة الجديدة، أعلن نوبنك أنه سيخصص ما يقرب من ١٪ من صافي أصوله إلى بيتكوين (BTC) من خلال أمين الصندوق في نو هولدينغز، وهي الشركة التي تسيطر على مجموعة نوبنك.

حيث قال نوبنك، حسبما ترجمه كوينتيليغراف: "تعزز هذه الخطوة اقتناع الشركة بإمكانيات بيتكوين الحالية والمستقبلية في تعطيل الخدمات المالية في المنطقة".

ووفقًا لبيان صادر عن نوبنك تم إرساله إلى كوينتيليغراف، يمكن شراء بيتكوين وإيثريوم (ETH) من ٠,٢٠ دولار (أو ١ BRL) وسيكون متاحًا في مايو. سيتم تنفيذ خدمة استثمار العملات المشفرة بالكامل بحلول نهاية يونيو.

وقد أوضح ديفيد فيليز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نوبنك قائلًا، "ليس هناك شك في أن العملات المشفرة هي اتجاه متزايد في أمريكا اللاتينية. لقد تابعنا السوق عن كثب ونعتقد أن هناك إمكانات تحويلية في المنطقة."

أبلغ نوبانك أيضًا أن التكامل مع العملات المشفرة يهدف إلى توسيع وتحسين الوصول إلى هذا السوق المتنامي، والقضاء على التعقيد والاحتكاك للعملاء لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها وبيعها من خلال التطبيق دون الحاجة إلى فتح حسابات جديدة أو تحويل الأموال.

كما أكدت الشركة خططها للتوسع إلى ما هو أبعد من عروض بيتكوين وإيثريوم في المستقبل، لكنها لم توضح الأصول التي سيتم تضمينها.

من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات، ستمكن باكسوس نوبنك من تقديم خدمات تدعم العملات المشفرة للعملاء، كما يفعل ميركادو ليفري وباي بال أيضًا بالشراكة مع باكسوس.

يقال إن نوبنك لديه أكثر من ٥٠ مليون عميل في البرازيل وحدها. ووفقًا لباكسوس، تمثل شراكتها مع البنك الرقمي خطوة إستراتيجية مهمة حيث تستمر أمريكا اللاتينية في النمو لتصبح مركزًا للعملات المشفرة.

نوبنك وبيتكوين

على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نوبنك للعملاء القدرة على شراء بيتكوين وإيثريوم بشكل مباشر، إلا أن البنك ليس جديدًا على الأصول الرقمية. فمن خلال نولينفست، وهي منصة استحوذ عليها نوبنك في عام ٢٠٢٠ عندما كان يطلق عليها إيزينفست، يسمح البنك بالفعل للعملاء بشراء الأموال الاستثمارية مع التعرض لسوق الأصول الرقمية.

مع عملية الاستحواذ، بدأ نوبنك أيضًا في تقديم QBTC١١، وهو صندوق يتم تداوله في البورصة مخصص بنسبة ١٠٠٪ لبيتكوين، وتديره كيو آر أسيت مانجمنت وينتمي إلى مجموعة كيو آر كابيتال.

وفي الوقت نفسه، كشف ملف الأوراق المالية في وقت سابق من هذا العام أن شركة بيركشاير هاثواي من وارين بافيت قد اشترت مليار دولار من أسهم نوبنك في الربع الأخير من عام ٢٠٢١. ويقال إن هذه الخطوة أعطت أوراكل أوف أوماها تعرضًا غير مباشر لسوق الأصول الرقمية.

نوبنك ليست المؤسسة المالية المحلية الوحيدة التي تتطلع إلى تقديم خدمات استثمار العملات المشفرة. بنك برازيلي آخر سيقدم أيضًا خدمات استثمار بيتكوين لعملائه هو بي تي جي براكتوال. حيث أعلن رئيس البنك، روبرتو سلوتي، مؤخرًا أن البنك سيطلق بورصة العملات المشفرة الخاصة به في غضون شهرين تقريبًا.

وكشف قائلًا: "سيكون لدينا منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بنا في غضون شهرين [..] ويقترح بي تي جي أن يكون لدينا منصة استثمارية كاملة لعملائنا".