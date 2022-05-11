إف تي إكس يو إس تتقدم بطلب للحصول على ميثاق ثقة في نيويورك

تام شمس - الأربعاء 11 مايو 2022 11:55 مساءً - تقدمت بورصة العملات المشفرة إف تي إكس يو إس بطلب للحصول على ميثاق ائتمان مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك، أو NYDFS، للعمل في الولاية.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت إف تي إكس يو إس إنها تقدمت بطلب لتشكيل شركة ائتمان محدودة الغرض مع الجهة التنظيمية للخدمات المالية في نيويورك في محاولة لتقديم منتجاتها وخدماتها للمستخدمين المحليين. في انتظار المراجعة والموافقة التنظيمية، سيتم تشغيل الصندوق المرخص من قبل ماريسا ماكدونالد، المخضرمة في فيديليتي إنفستمنتس، التي ستتولى دور كبير مسؤولي الامتثال.

تمتلك شركات العملات المشفرة التي تسعى للعمل في ولاية نيويورك مسارات مختلفة نحو الموافقة التنظيمية. تتمثل إحدى الطرق في التقدم بطلب للحصول على ميثاق ثقة، كما فعلت كوين بيز وبيتغو، لتقديم خدمات حفظ العملات المشفرة. والآخر هو التقدم بطلب للحصول على بيتلايسنس، وهو مسار متاح منذ عام ٢٠١٥.

وفقًا لإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، الهدف من بيتلايسنس هو أن يكون لدى سكان نيويورك "طريقة منظمة جيدًا للوصول إلى سوق العملات الافتراضية." ومع ذلك، انتقد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز المبادرة في أبريل، مدعيًا أن مطالبة شركات العملات المشفرة بالتقدم للحصول على ترخيص يجعل الدولة "أقل قدرة على المنافسة".

وقد أفاد كوينتيليغراف في يناير أن إف تي إكس يو إس وصلت إلى تقييم ٨ مليارات دولار بعد جولة تمويل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار. تبعتها بورصة إف تي إكس العالمية برفع ٤٠٠ مليون دولار في وقت لاحق من ذلك الشهر، مما رفع تقييمها إلى ٣٢ مليار دولار.