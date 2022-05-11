بدعم من كوين بيز وألاميدا، البورصة الإفريقية "مارا" تتطلع إلى الآفاق القارية

تام شمس - الأربعاء 11 مايو 2022 05:42 مساءً - من المقرر أن ترحب شرق إفريقيا ببورصة العملات المشفرة الجديدة المدعومة بقائمة هائلة من الشركات ذات الوزن الثقيل في الصناعة التي تتطلع إلى الاستفادة من قارة مليئة بالمستخدمين المحتملين.

ساهمت كوين بيز فنتشرز وألاميدا ريسرش وهوبيي فنتشرز وغيرها من شركات رأس المال الاستثماري البارزة والمستثمرون الأوليين بمبلغ ٢٣ مليون دولار لإطلاق مارا. ستعمل البورصة مبدئيًا في كينيا ونيجيريا، وتقدم للمستخدمين الجدد منصة تداول أساسية لاكتساب وتداول وسحب العملات المشفرة.

كما ستوفر المنصة تبادلًا احترافيًا يتميز بخيارات تداول واسعة وأدوات تحليل فني للمتداولين الأكثر خبرة. تم وضع الخطط لتطوير سلسلة مارا، وهي سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى تسمح للمطورين ببناء تطبيقات لامركزية داخل نظام مارا البيئي المرتقب.

كذلك أكد فريق مارا على إقامة شراكة مع جمهورية إفريقيا الوسطى. اتبعت الدولة الإفريقية خطى دولة السلفادور المؤيدة لبيتكوين (BTC) من خلال إضفاء الشرعية على بيتكوين كعملة قانونية في أبريل ٢٠٢٢. وستعمل مارا كشريك عملات مشفرة رسمي للبلد وستقدم المشورة للحكومة بشأن أفضل الممارسات والاستراتيجيات والتخطيط لأنها تتطلع إلى تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع.

تحدث كوينتيليغراف إلى الرئيس التنفيذي لشركة مارا والمؤسس المشارك تشي نادي لتوضيح بداية البورصة والآفاق التي يجب أن تقدمها إفريقيا للمنصة التي تم تأسيسها حديثًا. فبعد قضاء معظم العقد الماضي في نيجيريا، انتقل تشي مؤخرًا إلى كينيا قبل أن تتبلور الفكرة الكامنة وراء مارا.

كان موقع نيجيريا وكينيا كنقاط ساخنة لاعتماد العملات المشفرة في القارة عاملًا دافعًا في قرار مارا لإطلاق عروضها في البلدين. ووفقًا لتشيناليسيس، تتصدر كينيا بقية العالم في حجم التداول من نظير إلى نظير (P٢P)، بينما يمتلك ٣٥٪ من البالغين النيجيريين عملات بيتكوين أو يتداولونها.

في حين تستمر البلدان الإفريقية في احتساب مستخدمي العملات الرقمية الجدد، أقر نادي أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة في طريق الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء والسكان الأصليين من الناحية التكنولوجية، مما يجعل العملات المشفرة جزءًا من حياتهم اليومية:

"إن العديد من البورصات العالمية الحالية لا يمكنها العمل في المنطقة بسبب التحديات التنظيمية وكذلك الصعوبات في الوصول إلى المستهلك الإفريقي بطريقة حقيقية. وهذه الحواجز التي تحول دون الوصول تقيد بشكل كبير عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في اقتصاد العملات المشفرة والاستخدامات المحتملة للعملات الرقمية في المنطقة".

على الرغم من التحديات التنظيمية والحالة الوليدة لمجال العملات المشفرة، يعتقد نادي أن الجيل القادم من الأفارقة سيقود التحول الرقمي في القارة. وفي إشارة إلى أن إفريقيا تضم ​​معظم الشباب في العالم، قال نادي إن عددًا متزايدًا من الشباب يبنون هياكل وحلول تحويلية لتكييف التقنيات الجديدة لمجتمعهم:

"هذا يضع إفريقيا في نقطة انعطاف حرجة: جيل الشباب يبدأ صعوده نحو مرحلة البلوغ والتأثير. وهو تحول يمثل فرصة فريدة لتحويل المنطقة بشكل كامل وسريع إلى نماذج جديدة للملكية الرقمية".

بالنسبة لدور مارا كشريك العملات المشفرة لجمهورية إفريقيا الوسطى، قال نادي إن الشركة ستعمل في دور استشاري حيث تتطلع الدولة لاحتضان اقتصاد العملات المشفرة. وسيشمل ذلك إرشادات حول كيفية بناء البنية التحتية الضرورية لممارسات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، والتي تشمل توحيد وثائق الهوية الشخصية لضمان أساس متين للبلد وسكانه الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين مواطن.