بانكور ٣ تنطلق مع حماية غير دائمة ضد الخسارة لموفري السيولة

تام شمس - الأربعاء 11 مايو 2022 05:42 مساءً - لقد توصل بانكور، وهو أول بروتوكول تمويل لامركزي لإدخال تجمعات السيولة، إلى حل جديد للسيولة مع إطلاق الإصدار ٣، المسمى بانكور ٣.

تم إطلاق بانكور ٣ مع وعد بتقديم الحماية ضد الخسارة غير الدائمة لمزودي السيولة. وتعد التغييرات المعمارية الجديدة بجلب سيولة مستدامة على السلسلة وجعل التمويل اللامركزي (DeFi) أبسط للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs).

اجتذب مشروع الإصدار ٣ أكثر من ٣٠ مشروعًا وتوكن - بما في ذلك MATIC من بوليغون وسينثيتيكس نتورك توكن (SNX) وYFI من يرن.فاينانس وبيزك أتنشن توكن من بريف (BAT) و AMP من فليكسا وإنجين كوين (ENJ) - والعديد من المنظمات المستقلة اللامركزية لإطلاق البروتوكول الجديد الخاص به.

تم تقديم التكديس أحادي الجانب لأول مرة مع بانكور الإصدار ٢ لحماية المتداولين من الخسائر غير الدائمة؛ ومع ذلك، عانت النسخة الأخيرة من عائق كبير للدخول وارتفاع رسوم الغاز. مع الإصدار ٣، يعد بانكور بتوفير حماية كاملة غير دائمة من الخسائر وبأسعار دنيا للغاز.

وقد تحدث مارك ريتشاردسون، مهندس المنتجات في بانكور، عن التغييرات الهيكلية الرئيسية وحل السيولة الجديد، وقال لكوينتيليغراف:

"في بانكور ٣، يستخدم البروتوكول مجموعة محسّنة من العمليات التي تسمح للشبكة بإدارة التزاماتها بشكل أفضل، مما يؤدي إلى طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوفير تعويض الخسارة غير الدائمة."

يقدم بانكور ٣ العديد من التغييرات والميزات المعمارية الجديدة، بما في ذلك أومنيبول، والحماية الفورية من الخسارة غير الدائمة، والمكافآت المركبة تلقائيًا، والمكافآت المزدوجة والسيولة الفائقة. أومني بول هو قبو افتراضي واحد لسيولة التوكنات. حيث أوضح ريتشاردسون أن أداة أومنيبول يمكنها استخدام رسوم البروتوكول المكتسبة من مجموعة واحدة لتعويض الخسارة غير الدائمة للمستخدم في مجموعة أخرى. وهذا من شأنه أن يقلل من انزلاق رسوم المعاملات ويضمن الكفاءة.