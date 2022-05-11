مؤسس تيرا "دو كوون" يشارك خطة لإنقاذ ربط عملة UST المستقرة

تام شمس - الأربعاء 11 مايو 2022 05:42 مساءً - لن يعترف دو كوون، الرئيس التنفيذي لشركة تيرافورم لابز، بالهزيمة. فبعد انتظار دام ١٨ ساعة عانت خلاله عملة تيرا (LUNA) وتيرا يو إس دي (UST) من هبوط حاد، أعلن دو كوون عن "خطة الإنقاذ" لمجتمع تيرا.

تراجعت تيرا بنسبة ٩٠٪ عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أن "العملة المستقرة" UST أقل بنسبة ٧٥٪ من تعادل الدولار. ولكن لا داعي للخوف، فقد خطط كوون "لعدة إجراءات علاجية" لإنقاذ المليارات التي تم محوها من إجمالي القيمة السوقية لشركة تيرافورم لبز.

باختصار، لقد توصل بروتوكول العملة المستقرة "اللامركزية" UST إلى حل أولي لوضعه الكارثي حيث انكسر ربطه بالدولار الأمريكي. ويجب أن تعزز العملية حرق UST، والتي كانت حتى الآن غير فعالة في تحقيق التكافؤ بالدولار للعملة المستقرة.

تيرا يو إس دي تغرق إلى أقل من ٠,٥٠ دولار. المصدر: تريدينغ فيو

في سلسلة التغريدة أعلاه، اقترح كوون أن يقوم فريقه بزيادة المجموعة الأساسية من ٥٠ مليون إلى ١٠٠ مليون حقوق سحب خاصة (SDR)، وتقليل PoolRecoveryBlock من ٣٦ إلى ١٨. وسيؤدي ذلك إلى زيادة سعة السك من ٢٩٣ مليون دولار إلى حوالي ١٢٠٠ مليون دولار.

من حيث الجوهر، سيقوم الفريق بصك UST بمقدار أربع مرات أكثر من المعتاد. وقد صاغت عملية خلق القيمة من فراغ مصطلح العملات المشفرة جديد يسمى "Kwontative easying" أو طباعة النقود.

وعلى الرغم من المهمة الشاقة أمام فريق تيرا، يواصل دو كوون حشد المجانين و "إحداث ضوضاء" لدعم نظام تيرافورم البيئي.

وإذا وصل UST إلى تكافؤ الدولار وعادت لونا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فسيكون مرشحًا قويًا ليكون أفضل عودة لعملة مشفرة على الإطلاق.