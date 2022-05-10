وزيرة الخزانة الأمريكية تعيد التأكيد على الحاجة إلى تنظيم العملات المستقرة بعد انهيار UST

تام شمس - الثلاثاء 10 مايو 2022 08:41 مساءً - دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين الأمريكيين إلى تطوير "إطار فيدرالي متسق" بشأن العملات المستقرة لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي.

ففي جلسة استماع يوم الثلاثاء للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول التقرير السنوي لمجلس مراقبة الاستقرار المالي في الكونغرس، كررت يلين موقفها السابق الداعي إلى إطار تنظيمي بشأن العملات المستقرة، مستشهدة بتقرير نوفمبر من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، علق وزير الخزانة على تيرا يو إس دي (UST)، ثالث أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، والتي انخفضت إلى ٠,٦٧ دولار في آخر ٢٤ ساعة.

حيث قالت يلين: "أعتقد أن [الوضع مع تيرا يو إس دي] يوضح ببساطة أن هذا منتج سريع النمو وأن هناك مخاطر على الاستقرار المالي ونحن بحاجة إلى إطار عمل مناسب".

مع توجيه الأسئلة إلى يلين، أشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا بات تومي أيضًا إلى أن UST عبارة عن عملة مستقرة خوارزمية، "غير مدعومة بالنقد أو الأوراق المالية." وأضافت وزيرة الخزانة أنه سيكون من "المناسب للغاية" استهداف "إطار فيدرالي متسق" بشأن العملات المستقرة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ نظرًا لنمو السوق، ودعت إلى الشراكة بين أعضاء الكونغرس لسن تشريع لمثل هذا الإطار.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تخاطب أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء

في شهادتها المكتوبة في جلسة الاستماع، قالت يلين إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي كان يعمل على تقرير يتوافق مع الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن الأصول الرقمية، وتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي وكذلك أي ثغرات في الرقابة التنظيمية. وقد دعا الأمر العديد من الوكالات الحكومية لتنسيق السياسات وتوحيدها كجزء من الجهود المبذولة لتطوير إطار عمل وطني بشأن العملات المشفرة.