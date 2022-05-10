كيوكوين تطلق منتجات للتمويل اللامركزي في عام ٢٠٢٢ مع تمويل جديد قدره ١٥٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 10 مايو 2022 08:41 مساءً - تهدف بورصة العملات المشفرة العالمية كيوكوين إلى تجاوز خدمات التداول المركزية والتركيز على ويب ٣ بتمويل جديد مدعوم من شركات مثل سيركل فنتشرز.

أعلنت بورصة العملات المشفرة كيوكوين رسميًا في ١٠ مايو عن جولة تمويل بقيمة ١٥٠ مليون دولار لمرحلة ما قبل السلسلة "ب"، مما رفع تقييم الشركة إلى ١٠ مليارات دولار.

وتهدف جولة التمويل الأخيرة بشكل أساسي إلى تعزيز شراكة البورصة مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة بالإضافة إلى الترويج للتبني الجماعي للعملات المشفرة، حسبما صرح جوني ليو الرئيس التنفيذي لشركة كيوكوين لكوينتيليغراف، مشيرًا إلى:

"إن كيوكوين تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية. [...] وما زلنا على اتصال بالعديد من المستثمرين المغامرون، ونحن منفتحون على إجراء جولة أخرى في المستقبل القريب، طالما أنه يمكننا العثور على شركاء يشاركوننا نفس القيمة والرؤية".

قاد جمب كريبتو، وهي ذراع العملات المشفرة لشركة التداول الكمي الكبرى جمب تريدينغ غروب، أحدث جولة تمويل لكيوكوين. تعد سيركل فنتشرز، وهو قسم استثمار العملات المشفرة للعملة المستقرة يو إس دي كوين (USDC)، من بين المستثمرين الجدد في الجولة.

ويشمل المستثمرون الحاليون شركة الاستثمار الكبرى آي دي جي كابيتال وشركة استثمار الأسهم الخاصة ماتريكس بارتنرز، التي شاركت في جولة تمويل كيوكوين بقيمة ٢٠ مليون دولار من السلسلة "أ" في نوفمبر ٢٠١٨.

كجزء من خطة كيوكوين للتركيز على خدمات التداول اللامركزية والتواجد في مجال ويب ٣، تخطط الشركة لبناء محافظ العملات المشفرة والاستثمار فيها، والخدمات المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، ومنصات تمويل الألعاب والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT). تخطط الشركة بشكل خاص للاستثمار في أذرعها مثل كيوكوين لبز وكيوكوين فنتشرز، بالإضافة إلى سلسلة المجتمع العامة المعروفة باسم KCC.