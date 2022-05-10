المتحف الملكي للفنون الجميلة في أنتويرب يرمّز تحفة كلاسيكية بملايين اليورو

تام شمس - الثلاثاء 10 مايو 2022 12:48 صباحاً - وفقًا لمزود رقمنة بلوكتشين توكيني، أصبح المتحف الملكي للفنون الجميلة في أنتويرب (KMSKA) أول متحف أوروبي يرمّز الاستثمار في الفنون الجميلة، بدءًا من لوحة الرسام البلجيكي جيمس إنسور (١٨٦٠-١٩٤٩) كرنفال دي بينش. ويمكن للمستثمرين الحصول على ملكية جزئية للعمل تبدأ من ١٥٠ يورو. المشروع عبارة عن جهد مشترك بين KMSKA وتوكيني وكيان بلوكتشين الفني روبي، حيث تتوافق التوكنات نفسها مع ERC-٣٦٤٣ ويتم إطلاقها على بلوكتشين بوليغون (MATIC).

وحسبما قال الأطراف، فإن الهدف النهائي للتعاون هو تقليل حواجز الاستثمار أمام الدخول وتمكين المستخدمين العاديين من أن يصبحوا مشاركين في ملكية القطع الفنية الجميلة باهظة الثمن التي لا يمكن الوصول إليها عادةً إلا من قبل الأفراد الأثرياء. من خلال طريقة مبتكرة لجمع التبرعات، وهي عرض توكن أوراق مالية فنية، كان الأفراد قادرين على الشراء الجماعي والتأكد من حصول KMSKA على قرض طويل الأجل.

وعلى عكس التوكنات غير القابلة للإتلاف، فإن توكنات الأوراق المالية الفنية في المعاملات مدعومة بأدوات الدين. لذلك، اختارت روبي واجهات برمجة تطبيقات التوكنات الخاصة بتوكيني لإصدار وإدارة التوكنات المورقة بطريقة متوافقة مع التنظيمات. فيما يتعلق بالتطوير، علق لوك فاليمبين، الرئيس التنفيذي لشركة توكيني:

"نحن نتشارك نفس الرؤية مع شركائنا KMSKA وروبي بأن توكنات الأوراق المالية سيكون لها تأثير حقيقي على صناعة الفن من خلال السماح للمستثمرين الصغار بالاستثمار والمشاركة في الأعمال الفنية التي لها قيمة بالفعل."

في غضون ذلك، أضاف لوك ليمينز، رئيس KMSKA: