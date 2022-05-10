كومباوند تريجري تحصل على التصنيف الائتماني B- من وكالة التصنيف العالمية إس آند بي

تام شمس - الثلاثاء 10 مايو 2022 12:48 صباحاً - يوم الإثنين، أعلن بروتوكول التمويل اللامركزي "كومباوند تريجري" أنه حصل على تصنيف ائتماني B- من إس آند بي غلوبال ريتينغز. وحسبما قال الفريق في كومباوند، هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها وكالة ائتمان كبرى تصنيفًا لبروتوكول تمويل لامركزي مؤسسي. يتراوح مقياس ملاءمة الاستثمار الخاص بشركة إس آند بي غلوبال ريتينغز من AAA (قوي للغاية) إلى D (افتراضيًا). تشير الدرجة B- إلى أن المُصدر يمكنه الوفاء بالتزاماته المالية، على الرغم من استمرار التعرض للظروف التجارية والمالية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بتصنيف كومباوند على وجه التحديد، تستشهد إس آند بي غلوبال بالنظام التنظيمي غير المؤكد للعملات المستقرة مثل يو إس دي كوين (USDC)، ومخاطر قابلية تحويل العملات المستقرة إلى العملات الورقية و"قاعدة رأس المال المحدودة" للخزانة إلى جانب التزام عائد ٤,٠٠٪ سنويًا للقرار. ومع ذلك، تقول وكالة التصنيف إن سجل بروتوكول كومباوند المتمثل في عدم وجود خسائر تم قياسها في USDC يخفف جزئيًا من مخاطر العرض.

وفيما يتعلق بالتطوير، علق المدير العام لشركة كومباوند تريجري، ريد كومينغ، قائلًا: "يساعد تصنيف إس آند بي عملاءنا المؤسسيين على فهم فرص ومخاطر إدارة النقد التي تعمل بالعملات المشفرة بسهولة أكبر." وكجزء من المناقشات الجارية مع إس آند غلوبال، يمكن ترقية تصنيفات كومباوند تريجري في حالة زيادة الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية أو سجل حافل من الأداء القوي.

يتم دعم كومباوند تريجري وعائدها من خلال بروتوكول كومباوند الأساسي لإقراض التمويل اللامركزي. في وقت كتابة هذه لاسطور، ضخ ٣٠١٦٥٠ مورّدًا ما قيمته ٦,٩٤ مليارات دولار من الأصول الرقمية في البروتوكول، بينما حصل ٩٢٧٥ مقترضًا على قروض بقيمة ١,٨٣ مليار دولار.