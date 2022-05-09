صندوق النقد الدولي يوصي جزر الباهاما بـ "تسريع حملاتها التثقيفية" بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي

حوّل صندوق النقد الدولي انتباهه إلى العملة الرقمية للبنك المركزي في جزر الباهاما، ساند دولار، واقترح المزيد من الإشراف التنظيمي والتعليم.

ففي تقرير عن المشاورات مع الدولة الكاريبية يوم الاثنين، قال صندوق النقد الدولي إن مديريه التنفيذيين "أدركوا إمكانات ساند دولار في تعزيز الشمول المالي" وأوصوا البنك المركزي لجزر الباهاما "بتسريع حملاته التعليمية ومواصلة تعزيز القدرات الداخلية والإشراف". كانت المشاورات إلى حدٍ ما ناتجة عن العديد من التحذيرات السابقة لصندوق النقد الدولي للعديد من البلدان ضد اعتماد الأصول الرقمية - لكن العديد منها لم يشمل عملات البنوك المركزية الرقمية.

وجاءت التوصية عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة في جزر البهاما يوم الأربعاء الماضي. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، خلال هذه المشاورات، يزور فريق من الاقتصاديين إحدى الدول "لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية للبلد مع مسؤولي الحكومة والبنك المركزي".

بالإضافة إلى التوصية بالتثقيف المالي للجمهور في جزر البهاما، ألمح صندوق النقد الدولي إلى أهمية "إطار رقابي وتنظيمي قوي" للأصول الرقمية. خلال مقابلة في مؤتمر كريبتو باهاماز التابع لسولت في مايو، أخبر رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس كوينتيليغراف أن المنطقة لديها نظام تنظيمي معمول به سيمكن أعمال العملات المشفرة من العمل في نطاق اختصاصها. وقال مكتب ديفيس أيضًا في أبريل إن الحكومة "ستمكّن من دفع الضرائب باستخدام الأصول الرقمية" من خلال العمل مع البنك المركزي وكذلك مع القطاع الخاص.