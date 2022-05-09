رئيس الذراع الأوروبية لشركة بيتستامب يصبح أحدث مدير تنفيذي لبورصة العملات المشفرة العالمية

أعلنت بيتستامب، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة في العالم، عن تعيين جان بابتيست (جيه بي) غرافتيو كرئيس تنفيذي عالمي جديد لها بعد رحيل جوليان سوير.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت Bitstamp إن سوير، الذي أصبح أول مدير تنفيذي لبورصة العملات المشفرة في أكتوبر ٢٠٢٠، قد "قرر السعي وراء فرص أخرى". تولى غرافتيو المنصب في ٧ مايو، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة بيتستامب أوروبا منذ مايو ٢٠٢١. ووفقًا للبورصة، يتمتع غرافتيو بخبرة ٢٠ عامًا في "العملات المشفرة والمدفوعات والقطاعات المالية"، بعد أن انضم لأول مرة إلى بيتستامب في نوفمبر ٢٠١٤ باعتباره كبير مسؤولي الامتثال في الشركة بعد خمس سنوات في باي بال.

حيث قال رئيس مجلس إدارة بيتستامب نيكولاس هاس: "كان جيه بي مع بيتستامب في أيامه الأولى، وقد قاد أعمالنا الأوروبية بشكل مثير للإعجاب خلال العام الماضي". "يسعدنا أن نرحب بمدير تنفيذي يتمتع بسجل حافل بالإعجاب، ونتطلع بشدة إلى المساهمة والمنظور الذي سيقدمه للشركة في منصبه الجديد."

سيكون غرافتيو الرئيس التنفيذي العالمي الثالث لشركة بيتستامب بعد رحيل سوير، الذي تولى المنصب من المؤسس المشارك للبورصة نيجك كودريك. وليس من الواضح إذا ما كان سوير سيستمر في العمل في مجال الأصول الرقمية - أظهر ملفه الشخصي على لينكد إن في وقت كتابة هذه السطور أن الرئيس التنفيذي السابق كان زميلًا فخريًا أول زائر في سيتي، وجامعة لندن ومستشار مجلس إدارة نيونبنك فولت.