غالاكسي ديجيتال تُعلن عن خسارة ١١٢ مليون دولار في الربع الأول، مشيرةً إلى تقلب أسعار العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 9 مايو 2022 11:55 مساءً - أبلغت شركة غالاكسي ديجيتال هولدينغز، وهي شركة لإدرارة استثمارات العملات المشفرة، عن خسارة حادة في الربع الأول بسبب الخسائر غير المحققة في محفظة الأصول الرقمية، مما يؤكد التقلبات المتزايدة في قطاع الأصول الرقمية في عام ٢٠٢٢.

حيث أعلنت شركة غالاكسي ديجيتال عن خسارة شاملة صافية قدرها ١١١,٧ مليون دولار في الربع المنتهي في ٣١ مارس، مقارنةً بمكاسب قدرها ٨٥٨,٢ مليون دولار في الربع نفسه من عام ٢٠٢١، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين. وبالإضافة إلى الخسائر غير المحققة في محفظة الأصول الرقمية الخاصة بها، تُعزى الخسائر الإجمالية لشركة غالاكسي أيضًا إلى الاستثمارات في أعمالها التجارية والاستثمارية.

حيث أبلغت الشركة عن ربح إجمالي في عمليات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات التعدين. كذلك سجلت الخدمات المصرفية الاستثمارية والتعدين إيرادات قياسية وصافي دخل شامل خلال الربع.

انخفضت الأصول الخاضعة للإدارة التي تحتفظ بها شركة غالاكسي ديجيتال أسيت مانجمنت بنسبة ٥٪ خلال الربع لتصل إلى ٢,٧ مليار دولار.

وقد عكست الربحية المتراجعة لشركة غالاكسي في الربع الأول تقلبًا شديدًا في سوق الأصول الرقمية حيث شهدت بيتكوين (BTC) والعملات البديلة عمليات سحب كبيرة متعددة. ويبدو أن السوق يدخل مرحلة الاستسلام في مايو بسبب ارتباط بيتكوين القوي بالأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

حيث تراجعت الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، منذ أن قرر الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى السعي بقوة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، مسجلًا أكبر تعديل تصاعدي منذ أكثر من عقدين.